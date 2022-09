Meross HomeKit-Luftreiniger MAP100 startet in Deutschland

Meross weist darauf hin, dass sich der Luftreiniger innerhalb des lokalen Netzwerks auch ohne Internetverbindung per App bedienen lässt. Zudem stehen am Gerät selbst ein Ein-Aus-Schalter sowie vier LEDs für die Anzeige der aktuellen Lüftergeschwindigkeit zur Verfügung.

In HomeKit wird der Meross-Luftreiniger über WLAN eingebunden. Gleichermaßen ist auf diesem Weg die Anbindung an Amazon Alexa und Google Home möglich. Ergänzend zu den meist rudimentären Steuermöglichkeiten über die Smarthome-Systeme von Apple und Co. stehen über die Meross-App Zusatzfunktionen zur Verfügung, darunter auch Informationen über die Lebensdauer des eingesetzten Filters.

Meross bietet seinen mit Apple Home kompatiblen Luftreiniger MAP100 jetzt auch in Deutschland an. Das Gerät wurde ja bereits im vergangenen Jahr vorgestellt, war bislang aber nur direkt im Meross-Shop zu bestellen.

