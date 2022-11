Airbot Z1: Neuer Luftreinigungsroboter von ECOVACS

Was hier direkt betont werden muss: Trotz seines enormen Verkaufspreises von 1499 Euro ist der Airbot Z1 nicht in der Lage auch zu saugen. Vielmehr konzentriert sich der fahrende Zylinder fast ausschließlich auf die Luftreinigung und versucht diese durch ein paar zusätzliche Gimmicks wie eine integrierte Kamera mit K.I.-Funktionen, zwei 7-Watt-Stereo-Lautsprecher und einer Videotelefonie-Funktion aufzuwerten.

Die Antwort auf diese Frage trägt den Namen Airbot Z1 , erinnert äußerlich an einen klassischen Kamin- beziehungsweise Aschesauger und kombiniert die Navi-Kapazitäten aktueller Saugroboter mit einem Luftfilter-System, das üblicherweise eher in stationären Luftreinigern verbaut ist.

