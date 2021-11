SYMFONISK-Tischlampe von IKEA startet zum Einführungspreis

Die SYMFONISK-Leuchte von IKEA hat im Lampenfuß einen WLAN-Lautsprecher von Sonos integriert und kann als Standardlautsprecher in Sonos-Audiosysteme eingebunden werden. In Verbindung mit einer zweiten Lampe lassen sich hier auch Stereosets anlegen. Ergänzend sind die SYMFONISK-Lautsprecher von IKEA mit AirPlay 2 kompatibel und erlauben somit das drahtlose Streaming von kompatiblen Apple-Geräten aus.

Im Rahmen einer Einführungsaktion gibt es die SYMFONISK-Lampe in einigen Varianten für begrenzte Zeit mit einem Family-Rabatt von 10 Euro. So gilt der Preisabzug beispielsweise nur für die Variante in Weiß , nicht aber für das schwarze Modell . Mit 10 Euro Preisabzug ist auch der optionale Glasschirm für die Lampe gerade für 30 statt sonst 40 Euro zu haben.

IKEA bietet die im September vorgestellte neue Version der SYMFONISK Tischleuchte jetzt zum Verkauf an. Damit verbunden erfahren wir auch den offiziellen Verkaufspreis der neuen Lampe. Mit 159 Euro ist die Kombination aus Tischleuchte und Sonos-Lautsprecher in der Standardversion etwas günstiger als ihr Vorgänger zu haben.

Insert

You are going to send email to