IINA 1.4: Freier Medienplayer erhält Plugin-System und neue Funktionen

Der für macOS entwickelte Medienplayer IINA steht ab sofort in Version 1.4 als öffentliche Beta zur Verfügung. Das Update markiert die erste größere Weiterentwicklung seit Version 1.3.5, über die wir auf ifun.de im vergangenen Sommer berichtet haben. Die neue Vorabversion bringt zahlreiche neue Funktionen mit sich und deutet an, in welche Richtung sich das quelloffene Projekt künftig entwickeln soll.

Eine zentrale Neuerung ist die Einführung eines standardmäßig aktivierten Plugin-Systems. Damit können Nutzer den Funktionsumfang der App gezielt erweitern. Das „Online Media„-Plugin etwa soll es ermöglichen, Online-Videos während der Wiedergabe herunterzuladen und zwischen verschiedenen Qualitätsstufen zu wechseln. Zudem verspricht ein überarbeitetes „OpenSubtitles„-Plugin eine verbesserte Verwaltung und Suche von Untertiteln.

Darüber hinaus können mit dem neuen „User Scripts„-Plugin kleinere Funktionen direkt per Code angepasst werden.

Untertitel, Audio und Screenshots

Mit der ersten Beta von Version 1.4 wurden auch zahlreiche Funktionserweiterungen und Detailverbesserungen eingeführt. So lassen sich nun sekundäre Untertitel unabhängig konfigurieren, die Darstellung von Untertiteln kann überarbeitet und mit zusätzlichen Einstellungen versehen werden. Zudem gibt es neue Optionen zur Unterdrückung bestimmter Bildschirmmeldungen sowie eine Funktion, um Videos in einer Dauerschleife abzuspielen.

Im Bereich der Audiowiedergabe können Nutzer künftig zwischen den Treibersystemen Core Audio und AVFoundation wählen. Letzteres unterstützt laut Entwickler Spatial Audio, könnte jedoch zu leichten Verzögerungen führen und wird deshalb als experimentell bewertet. Auch ReplayGain wird nun unterstützt – eine Funktion, mit der sich Lautstärkeunterschiede zwischen einzelnen Medien automatisch angleichen lassen.

Die Screenshot-Funktion, bereits mit Version 1.3.4 eingeführt, wurde um neue Formate ergänzt. So lassen sich Bildschirmaufnahmen nun auch im WebP- und JPEG-XL-Format speichern – letzteres eignet sich insbesondere für HDR-Inhalte.

Beta-Download jetzt verfügbar

Neben funktionalen Erweiterungen enthält die Vorabversion 1.4 auch allgemeine Verbesserungen. Neue Sprachversionen (u. a. Kroatisch) wurden hinzugefügt. Darüber hinaus lässt sich etwa das Eingabemenü umbenennen, der aktuelle Medientitel direkt im Finder anzeigen oder die Bildschirmschoner-Einstellungen beim reinen Audio-Betrieb anpassen.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die finale Version liegt bislang nicht vor.