Satechis neues Multi-Display-Dock unterstützt vier externe Monitore

Der eher im Premium-Segment angesiedelte Zubehör-Anbieter Satechi bietet mit seiner Thunderbolt 4 Multi-Display Docking Station ein neues Dock für Mac-Anwender an, das den Anschluss zusätzlicher Bildschirme deutlich erleichtern soll.

Das Gerät ist kompakt gebaut, wiegt knapp 500 Gramm und misst etwas über 21 Zentimeter in der Breite. Es richtet sich laut Satechi an Nutzer, die mehrere Monitore und Peripheriegeräte gleichzeitig betreiben möchten, ohne auf zusätzliche Adapter angewiesen zu sein.

Am Mac leider mit Einschränkungen

Insgesamt stehen zwölf Schnittstellen zur Verfügung, darunter vier Thunderbolt-4-Anschlüsse, zwei HDMI-Ausgänge sowie weitere Ports für USB-A, Speicherkarte, Audio und Netzwerk. Zwei Bildschirme können direkt per Thunderbolt verbunden werden, zwei weitere über die HDMI-Ausgänge in Verbindung mit der DisplayLink-Software.

Unter optimalen Bedingungen ermögliche dies eine gleichzeitige Bildausgabe in 4K bei 60 Hertz auf bis zu vier Monitoren. Mac-Anwender müssen sich im Vergleich zu Windows-Nutzern jedoch auf Einschränkungen gefasst machen. So merkt der Hersteller an: „macOS-Nutzer können nur einen externen Monitor erweitern (Singe-Stream-Transport), jeder andere angeschlossene Monitor wird gespiegelt“.

12 Anschlüsse, Netzteil extern

Die Thunderbolt-4-Schnittstellen übertragen laut Hersteller Daten mit bis zu 40 Gbps. Geräte wie Smartphones oder Tablets könnten gleichzeitig mit bis zu 15 Watt geladen werden. Über das (leider externe und dazu auch noch recht große) Netzteil mit 180 Watt Gesamtleistung sei zudem eine Stromversorgung angeschlossener Geräte mit bis zu 96 Watt möglich.

Weitere Funktionen umfassen einen Steckplatz für SD-Speicherkarten, zwei USB-A-3.2-Ports mit bis zu 10 Gbps Datentransferrate, einen Ethernet-Anschluss für kabelgebundene Netzwerkverbindungen sowie eine 3,5-mm-Buchse für Audiogeräte.

Die Docking Station ist ab sofort im Fachhandel erhältlich und wird unter anderem über Galaxus zum Kauf angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299,99 Euro.