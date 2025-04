KI-Chatbot Claude: Neuer Max-Tarif für Vielnutzer verfügbar

Der amerikanische KI-Konzern Anthropic hat einen neuen Tarif für seinen beliebten Chatbot Claude eingeführt. Der sogenannte „Max“-Plan richtet sich nach Unternehmensangaben an Nutzer, die Claude regelmäßig und in hohem Umfang einsetzen. Mit dem neuen Angebot sollen insbesondere diejenigen angesprochen werden, die im beruflichen oder privaten Umfeld häufig mit umfangreichen Dokumenten oder datenintensiven Aufgaben arbeiten.

Für 107 bzw. 214 Euro monatlich

Kernversprechen des neuen Tarifs ist ein deutlich erweitertes Nutzungskontingent. Im Vergleich zum bestehenden Pro-Plan, der für 15 Euro monatlich angeboten wird, soll der Max-Tarif in der höchsten Stufe ein bis zu 20-fach größeres Nutzungslimit bieten.

Damit wolle man vermeiden, dass Projekte durch Systemgrenzen unterbrochen werden. Anwender sollen längere und komplexere Unterhaltungen mit der KI führen können, etwa um Texte zu überarbeiten, Daten auszuwerten oder Arbeitsabläufe zu strukturieren.

Zwei Tarifstufen mit anpassbarer Nutzung

Der Max-Tarif ist in zwei Abstufungen verfügbar. Die erste Stufe bietet laut Anbieter das Fünffache der Pro-Kapazität und kostet 90 Euro monatlich, zuzüglich Mehrwertsteuern. Die zweite Stufe sieht eine maximale Nutzung vor und ist mit 180 Euro monatlich bepreist. Inklusive Steuern zahlt man hier also 214,20 Euro monatlich. Beide Varianten sollen sich flexibel an veränderte Anforderungen anpassen lassen. Nutzer wählen zunächst ein Modell aus und können es bei Bedarf jederzeit anpassen.

Zusätzlich zur erweiterten Nutzung erhalten Abonnenten des Max-Tarifs einen bevorzugten Zugang zu neuen Funktionen und Weiterentwicklungen der Claude-Plattform. Laut Anbieter ist der Tarif in allen Regionen verfügbar, in denen Claude angeboten wird. Buchung und Tarifwechsel sind über die offizielle Website möglich.

ChatGPT Pro seit Dezember 2024

OpenAI hat mit „ChatGPT Pro“ bereits Ende des vergangenen Jahres einen Premium-Tarif vorgestellt, der sich vor allem an professionelle Anwender richtet. Für 229 Euro im Monat erhalten Nutzer seitdem unbegrenzten Zugriff auf verschiedene KI-Modelle wie „o1“, „o1-mini“ und „GPT-4o“ sowie auf den leistungsstarken „o1 Pro Mode“. Die Benutzeroberfläche wurde zudem für anspruchsvollere Anwendungen angepasst und zeigt nun etwa Fortschrittsbalken bei laufenden Prozessen an.