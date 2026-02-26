iDescriptor: Open-Source-Werkzeug verwaltet iPhone und iPad am Mac

iMazing bekommt kostenfreie Konkurrenz. Mit iDescriptor steht ein plattformübergreifendes Verwaltungsprogramm für iPhone und iPad bereit. Die Anwendung läuft auf macOS, Windows und Linux und setzt auf etablierte Bibliotheken, um mit Apples Mobilgeräten zu kommunizieren. Aktuell ist Version 0.3.0 verfügbar, eine drahtlose Verbindung soll mit Version 0.4.0 folgen.

Umfangreiche Funktionen für Wartung und Analyse

iDescriptor unterstützt die kabelgebundene Verbindung über USB auf allen drei Betriebssystemen. Nutzer können Geräteinformationen auslesen, den Akkustatus prüfen, das Gerät neu starten oder in den Wartungsmodus versetzen. Auch ein Live-Bildschirm ist integriert, sofern das Gerät per Kabel verbunden ist.

Eine AirPlay-Funktion erlaubt es, den Bildschirminhalt auf den Rechner zu übertragen. Für Geräte mit Jailbreak steht zudem ein SSH-Terminal bereit. Darüber hinaus lassen sich sogenannte Developer Disk Images einbinden. Diese werden benötigt, um erweiterte Funktionen wie die Simulation eines anderen GPS-Standorts zu nutzen. Unterstützt werden hier iOS-Versionen von 6 bis 16. Für neuere Versionen ist eine Erweiterung geplant.

Ebenfalls integriert ist ein Dateimanager. Unter Windows und Linux kann das Dateisystem des Geräts als Laufwerk eingebunden werden. Der Zugriff erfolgt dabei mit Lese- und Schreibrechten. Fotos und Videos lassen sich über eine separate Galerie-Funktion importieren.

App-Downloads und drahtlose Verbindung

Über eine integrierte Schnittstelle zum Apple Store können Anwendungen direkt aus dem Programm heraus geladen und installiert werden. Voraussetzung ist die Anmeldung mit einer Apple ID, für das die App auf den Mac-Schlüsselbund zugreift. Auf macOS kann es beim ersten Start zu einer Sicherheitsmeldung kommen, da die App nicht mit einer offiziellen Entwicklerkennung signiert ist. Hier muss die App dann manuell im Bereich Datenschutz & Sicherheit der Systemeinstellungen freigegeben werden.

Die kommende Version 0.4.0 soll neben der drahtlosen Geräteverbindung auch die Installation von IPA-Dateien und eine erweiterte Unterstützung aktueller iOS-Versionen ermöglichen. Zudem ist eine Umstellung auf eine neue technische Basis geplant, um Stabilität und Leistung unter Windows zu verbessern.