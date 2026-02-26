Netflix: Diese Serien und Filme kommen im März 2026

Nach den Ankündigungen von Prime Video sind nun auch die Neuzugänge bei Netflix im kommenden Monat da. Zu den Highlights im März zählt Netflix zufolge der von Fans der Serie lange ersehnte Film „Peaky Blinders: The Immortal Man“.

Für Thriller-Freunde nimmt der Videodienst im kommenden Monat die Serie „Jo Nesbø’s Harry Hole“ ins Programm. Basierend auf der Nordic-Noir-Krimireihe von Jo Nesbø steht dabei der alkoholkranke Polizist Harry Hole im Mittelpunkt, der seine zumeist mysteriösen Fälle auf unkonventionelle Art löst. Spannung verspricht auch die Horrorserie „Something very bad is going to happen“, die ein Brautpaar in der Woche vor ihrer folgenschweren Hochzeit begleitet.

„Peaky Blinders“ als Film, unser Titelbild zeigt eine Szene aus „Something very bad is going to happen“

In der zweiten Staffel von „One Piece“ geht es weiter um die Suche nach dem sagenumwobenen Schatz. Dabei kommt den Strohhut-Piraten eine Geheimgesellschaft von Auftragskillern in die Quere. Die Serie „Vladimir“ handelt von einer Englischprofessorin, die ihrem neuen Kollegen verfällt und dabei nicht nur ihre Ehe, sondern auch ihre Karriere riskiert.

Im Filmbereich sieht sich in „War Machine“ eine Einheit der US-Armee mit einer gigantischen, außerirdischen Killermaschine konfrontiert.

Neue Netflix-Serien im März

4. März

Blue Therapy – Paare auf der Couch – In dieser Reality-Serie verlassen sieben Paare ihre Komfortzone und setzen sich auf die Couch der Therapeutin, um ihre Beziehungsprobleme zu lösen.

5. März

Vladimir – Eine Englischprofessorin ist von ihrem neuen Kollegen besessen, was nicht nur ihre ohnehin schon komplizierte Ehe, sondern auch ihre Karriere ins Chaos stürzt.

6. März

Boyfriend on Demand – Seo Mi-rae steckt ihre ganze Energie in ihre Arbeit. An Liebe ist nicht zu denken, doch eine Online-Partnervermittlung bietet vielleicht eine Chance auf eine Romanze.

7. März

Beastars Letzte Staffel Teil 2 – Während Louis und Haru sich ans Uni-Leben gewöhnen, fällt Legoshi einem BEASTAR auf, der seine Hilfe braucht, um einen fürchterlichen Verbrecher zu fangen.

10. März

One Piece: Staffel 2 – Ruffy und die Strohhut-Piraten nehmen Kurs auf die legendäre Grandline und begegnen bei ihrer Schatzsuche wundersamen neuen Orten und ungeahnten Gefahren.

11. März

Age of Attraction – Auf der Suche nach Liebe wird Alter zur Nebensache. Aber stimmt das wirklich oder wird den Singles der Altersunterschied in dieser Dating-Serie doch in die Quere kommen?

12. März

Love Is Blind: Das Wiedersehen – Das Wiedersehen von „Love is Blind: Staffel 10“ steht an! Es ist Zeit, die Beziehungen aufzuarbeiten und die größten Überraschungen zu enthüllen.

13. März

Jene Nacht – Während eines Inselurlaubs wird eine naive, alleinerziehende Mutter in einen Mord verwickelt. Ihre Schwestern eilen ihr zu Hilfe, doch sie machen alles nur schlimmer.

18. März

Furies: Staffel 2: Furies: Widerstand – Die Pariser Unterwelt steht unter neuer Führung. Die Furien müssen sich aufteilen, um dagegen anzukämpfen und den Mann im Schatten endgültig zu vernichten.

19. März

Beauty in Black Staffel 2 Teil 2 – Als Kimmie die Kontrolle über das Bellarie-Imperium übernimmt, wird sie mit einem erbitterten familiären Machtkampf voller Verrat, Habgier und Gefahr konfrontiert.

24. März

Ready or Not: Texas – Keine Pläne, nur gute Stimmung. Als zwei beste Freunde und ihre Clique sich auf eine Abenteuerreise nach Texas begeben, ist unklar, was als Nächstes passieren wird.

25. März

Heartbreak High: Staffel 3 – Ein Streich missglückt. Eine Jugendliebe kehrt zurück. Ameries letztes Schuljahr an der Hartley High beginnt im Chaos – und es will einfach nicht besser werden.

26. März

Jo Nesbø’s Harry Hole – Der brilliante Ermittler Harry Hole jagt Killer und stellt sich dabei seinen eigenen Dämonen. Eine fesselnde neue Serie nach den Bestsellerkrimis von Jo Nesbø.

Neue Netflix-Filme im März

4. März

Die Waffenruhe – Als zwei rivalisierende Fraktionen aus dem Spanischen Bürgerkrieg in den 1940ern in einem sowjetischen Zwangsarbeitslager gefangen werden, müssen sie sich zusammenraufen.

6. März

War Machine – Bei einer letzten, kräftezehrenden Mission während der Army-Ranger-Ausbildung muss ein Pionieroffizier seine Einheit im Kampf gegen eine gigantische, außerirdische Killermaschine anführen.

12. März

Made in Korea – Eine Frau aus einer Kleinstadt in Tamil Nadu zieht nach Südkorea – ein Ort, von dem sie immer geträumt hat. Dort warten jedoch Schwierigkeiten auf sie.

20. März

Peaky Blinders – The Immortal Man – Im Auftrag der Peaky Blinders: Tommy Shelby kehrt zurück und stellt sich in diesem epischen Werk von Steven Knight seiner bislang explosivsten Herausforderung.

26. März

The Red Line – Drei Frauen werden Opfer eines skrupellosen Telefonbetrugs. Um sich zu rächen, nehmen sie sich das kriminelle Netzwerk vor, das ihnen Geld und Würde gestohlen hat.

27. März

53 Sonntage – Drei Geschwister kommen zusammen, um über die Zukunft ihres Vaters zu sprechen. Doch schnell kommt es zu Streit, bei dem alte Gefühle wieder hochkochen.

Neue Netflix-Dokus im März

5. März

Ein Freund, ein Mörder – Der Fall Emelie Meng – In dieser Dokuserie erinnert sich eine Freundesgruppe an eine Verbrechensserie, die ihr Leben für immer veränderte und ihre ländliche Heimat in Dänemark erschütterte.

6. März

Die Dinosaurier – Von den ersten bis zu den letzten Dinosauriern untersucht diese umfassende Dokuserie ihre 165 Millionen Jahre auf der Erde und die Kräfte, die ihre Evolution beeinflussten.

– Von den ersten bis zu den letzten Dinosauriern untersucht diese umfassende Dokuserie ihre 165 Millionen Jahre auf der Erde und die Kräfte, die ihre Evolution beeinflussten. Der TikTok-Killer – In dieser Dokuserie ist eine Familie auf der Suche nach der Wahrheit, nachdem eine 42-jährige Frau in Spanien einen TikToker trifft und kurz darauf verschwindet.

11. März

Louis Theroux: Inside the Manosphere – Mit exklusivem Zugang und schonungsloser Offenheit nimmt der renommierte Dokumentarfilmer Louis Theroux ein wachsendes, ultra-maskulines Netzwerk und seine kontroversen Vordenker unter die Lupe.

16. März

The Plastic Detox – Gesundheitsrisiken durch Mikroplastik.

20. März

The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel – Diese Dokumentation beleuchtet die prägenden Anfangsjahre der Red Hot Chili Peppers und den tiefgreifenden Einfluss ihres ursprünglichen Bandmitglieds Hillel Slovak.

25. März

Homicide: New York: Staffel 2 – In der Stadt, die niemals schläft, jagt ein Team New Yorker Mordermittler Killer und die Wahrheit. Dies sind ihre Geschichten.

26. März

La fiscal – Die Staatsanwältin in Mexiko – Diese ungeschönte Dokuserie zeigt die Leitung der ersten auf Frauenmorde spezialisierte Abteilung in Mexiko-Stadt bei ihrer Mission, Gewalt gegen Frauen ein Ende zu setzen.

27. März

BTS: THE RETURN – Sie sind zurück! BTS ist in Los Angeles, um ihr Album „Arirang“ aufzunehmen. Diese Dokumentation bietet einen tiefen Einblick in das Leben der Band, die eine neue Ära einläutet.

31. März