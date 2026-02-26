ONLYOFFICE 9.3 erweitert PDF-Werkzeuge und Tabellenfunktionen

Das kostenfreie Bürosoftware-Paket ONLYOFFICE ist in Version 9.3 erschienen. Das Update bringt zahlreiche Detailverbesserungen für die Textverarbeitung, den Präsentations-Editor und die Tabellenkalkulation mit und führt erweiterte Verwaltungsoptionen für Unternehmenskunden ein.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Bearbeitung von PDF-Dateien, zudem wurde die Zusammenarbeit in Dokumenten überarbeitet.

PDFs mit Signatur- und Schutzfunktionen

Im PDF-Editor lassen sich Formulare nun flexibler unterschreiben. Neben dem Einfügen eines Bildes können Nutzer ihre Signatur als Text in einer passenden Schrift eingeben oder direkt mit Maus oder Touchscreen zeichnen. Hochgeladene Bilder lassen sich zudem vom weißen Hintergrund befreien.

Auch die Bearbeitung geschützter Dateien wurde angepasst. Passwortgesicherte PDFs lassen sich nach Eingabe des Kennworts direkt entsperren und editieren. Links zu externen Webseiten oder internen Seiten können erstellt und verändert werden. Neu ist zudem eine Versionshistorie für PDFs.

Eingebaute Schriftarten können bearbeitet werden, Textpassagen lassen sich schwärzen und Druckeinstellungen pro Seite definieren. Makros unterstützen Eingriffe wie das Hinzufügen oder Entfernen von Seiten, Formularfeldern oder Grafiken.

Mehr Übersicht in Dokumenten

In der Textverarbietung steht jetzt eine Mehrseitenansicht bereit, mit der mehrere Seiten nebeneinander dargestellt werden. Kommentare werden farblich einzelnen Personen zugeordnet, außerdem markiert das System den exakten Anfang und das Ende der kommentierten Passage. Kopf- und Fußzeilenoptionen sind in einem eigenen Reiter gebündelt. Die Textauswahl per Doppel- oder Dreifachklick wurde präzisiert.

In der Tabellenkalkulation wurden große Dateien schneller ladbar gemacht. Besonders bei Dateien über drei Megabyte verkürzt sich die anfängliche Darstellung. Zusätzlich wurden Funktionen für reguläre Ausdrücke ergänzt. Formeln können nun mehrere Ergebnisse erzeugen, die automatisch in benachbarte Zellen geschrieben werden.

Das eingebettete Video führt im Detail durch die Neuerungen des Bürosoftware-Paketes, das wir auf ifun.de zuletzt im Dezember besprochen haben. Der Download wartet hier auf euch.