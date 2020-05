HyperEdit und Bluefish: Editor-Updates nach Jahren der Funkstille

Die beiden Editor-Anwendungen HyperEdit und Bluefish sind aus dem Winterschlaf erwacht. Während die quelloffene Bluefish-App satte drei Jahre auf der Versionsnummer 2.2.10 verharrte, blickt HyperEdit auf eine 16-jährige Geschichte zurück und wurde von seinem Entwickler nun unter dem Namen Whisk neu aufgelegt.

Whisk beerbt HyperEdit

Der offizielle Nachfolger des HyperEdit-Editors bietet sich auf der offiziellen Webseite als 14-Tage-Demo zum Download an und wartet ansonsten im Mac App Store auf eure 33-Euro-Investition – ehemalige HyperEdit-Nutzer zahlen nur die Hälfte.

Whisk beschreibt sich als leichtgewichtiger HTML- und PHP-Editor, der eine Live-Vorschau und ordentliches Syntax-Highlighting anbietet, JavaScript und PHP-Code ausführen kann und auf Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen zielt: „It is great for learning web development, testing snippets of code, or building entire web pages“.

Ein Demo-Video zeigt die neue Version in Aktion.

Bluefish lebt

Anders als HyperEdit ist Bluefish nicht nur auf dem Mac, sondern auf mehreren Plattformen zuhause, entsprechend ungewöhnlich fällt die Oberfläche des kostenfreien HTML-Editors aus. Dennoch gibt es Anwender, die auf den Editor für Programmierer und Web-Entwickler schwören.

Die neue Version 2.2.11 ist nur ein kleines Wartungs-Update, unterstreicht aber, dass das für Mac, Linux und Windows erhältliche Multitalent noch lebt.

Neu im Update:

Die Auswahl per Doppelklick wurde verbessert (z.B. Auswahl eines Funktionsnamens, der Unterstriche enthält) und ist nun pro Sprache konfigurierbar.

Bluefish verfügt jetzt über eine Funktion, mit der eine Zeile bis zu einem Mausklick mit Leerzeichen gefüllt werden kann, so dass Sie an jeder beliebigen Stelle auf dem Bildschirm mit der Eingabe beginnen können (mit einer Schriftart mit fester Breite).

Ein Absturz beim Ausführen sehr großer Ersetzungsaktionen auf der Festplatte bei vielen Dateien wurde behoben.

Suchen und Ersetzen ignoriert jetzt standardmäßig Backup-Dateien.

Die Cursor-Hervorhebung und die Zeilenhervorhebung wurden für einen seltenen Fehler behoben.

Eine kleine neue Funktion wurde hinzugefügt, mit der die Ausgabe eines externen Befehls an der aktuellen Cursorposition eingefügt werden kann.

Viele Sprachdateien wurden aktualisiert, vor allem CSS, Python und HTML.