Dropbox: Version 97 integriert automatisches Mac-Backup

Mac-Anwender, die sich in den Einstellungen ihres Dropbox-Accounts dafür entschieden haben, auch Vorabversionen mit neuen Dropbox-Features zu erhalten, dürfen sich in Version 97 des Cloud-Speichers über eine Funktion freuen, die Apple seit Ausgabe von macOS Mojave auch über das iCloud Drive bereitstellt.

Auf Wunsch ist Dropbox jetzt in der Lage ausgewählte Mac-Verzeichnisse zu synchronisieren und gleicht diese, zusätzlich zum Standard-Dropbox-Ordner ab.

Vorausgewählt für das automatische Backup sind hier die Benutzer-Ordner „Schreibtisch“, „Dokumente“ und „Downloads“. Im Hilfe-Portal erklärt Dropbox dazu:

Beim automatischen Backup werden die wichtigsten Ordner auf Ihrem Rechner wie „Desktop“, „Dokumente“ und „Downloads“ in Dropbox gesichert. Änderungen, die Sie auf Ihrem Computer oder in Dropbox an diesen Ordnern vornehmen, werden ständig synchronisiert.

Nach dem Backup können Sie: