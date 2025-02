Anker: Neuer Nano-Reiseadapter für über 200 Länder

Mit dem Nano-Reiseadapter bietet der Zubehör-Hersteller Anker eine neue Lösung für Reisende an, die mehrere Geräte gleichzeitig aufladen möchten und zudem einen Steckdosen-Adapter für ihre europäischen Netzgeräte benötigen.

Steckdosenadapter mit 4 USB-Ports

Der Nano-Reiseadapter verfügt über einen AC-Anschluss sowie vier USB-Ports, darunter zwei USB-C- und zwei USB-A-Steckplätze. Einer der USB-C-Ports stellt 20 Watt Ladeleistung zur Verfügung und unterstützt damit Apples Schnelllademodus, der ausreicht, um ein iPhone 16 in etwa einer halben Stunde zur Hälfte zu laden.

Über den zweiten USB-C-Port stehen bis zu 15 Watt Ladeleistung zur Verfügung. Werden beide USB-C-Ports gleichzeitig genutzt, reduziert sich die verfügbare Ladeleistung auf 15 Watt pro Port. Über die USB-A-Ports lassen sich 12 Watt Ladeleistung entnehmen.

Nennleistung (USA): 125V~, 50/60 Hz, max. 6A, max. 750W

125V~, 50/60 Hz, max. 6A, max. 750W Nennleistung (EU): 230V~, 50/60 Hz, max. 6A, max. 1380W

Ohne Spannungsumwandlung

Eine Spannungsumwandlung unterstützt der Reiseadapter nicht, sodass sichergestellt werden muss, dass die angeschlossenen Geräte für die jeweilige Netzspannung geeignet sind.

Anker gibt an, dass das Gehäuse des Adapters um fast die Hälfte kleiner sei als das vergleichbarer Modelle. Zudem verfügt das Gerät über einklappbare Steckerstifte. Durch die integrierten Steckertypen A, I, G und C ist der Adapter in über 200 Ländern einsetzbar, darunter die USA, Großbritannien und Australien.

Sicherheitsfunktionen wie eine 2-Pin-zu-2-Pin-Verbindung sollen das Risiko von Stromschlägen reduzieren. Eine Temperaturüberwachung ist ebenfalls integriert, um eine Überlastung zu vermeiden. Laut Hersteller wird der Stromfluss automatisch unterbrochen, wenn eine Überhitzung erkannt wird.

Der neue Reiseadapter von Anker wird mit einer 24-monatigen Garantie angeboten und lässt sich ab sofort für 24,99 Euro bestellen. Die Abmessungen betragen 86 mm × 50 mm × 25 mm, das Gewicht liegt bei 107 Gramm.