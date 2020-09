Amazon stellt neue Echo-Geräte, Kameras und Spiele-Streaming vor

Amazon hat einen komplett überarbeiteten Echo vorgestellt. Die alte zylindrische Form wird durch eine mit Stoff bezogene Kugeloptik ersetzt, der LED-Lichtring befindet sich jetzt als Design-Element am Sockel des Geräts. Ein integrierter Smarthome-Hub ist fortan Standard beim Echo. Den Preis für das Gerät gibt Amazon mit 97,47 Euro an.

Der neue Amazon Echo in Kugelform

Der kleine Echo Dot kommt zum Preis von 58,48 Euro ebenfalls mit dem neuen Formfaktor und ist wie bisher wahlweise auch mit einer integrierten Uhr erhältlich (10 Euro Aufpreis). Zudem gibt es den Echo Dot jetzt auch in einer Kids-Ausführung mit kindgerechten Designs.

Der neue Echo Dot – Hier als Sonderedition für Kinder

Auch der Echo Show kommt mit einem Preis von 243,69 Euro komplett überarbeitet. Der neue 10 Zoll große Bildschirm sitzt jetzt auf einem rotierenden Lautsprechersockel – wenn gewünscht kann der Bildschirm dann eigenständig immer in Richtung des Nutzers zeigen. Amazon kombiniert diese Funktion mit einer oft geforderten Privatsphäre-Neuerung: Das Kameraobjektiv kann jetzt mit einer manuell bedienbaren Blende sicher verdeckt werden. Ebenso wie der Standard-Echo kommt auch der Echo Show mit üppiger, deutlich verbesserter Lautsprecherausstattung.

Echo Show mit automatischer Nutzer-Verfolgung

Ring Kameras können künftig fliegen

Über die neuen Echo-Geräte hinaus hat Amazon auch Verbesserungen und neue Funktionen für seine Ring-Kameras vorgestellt. Softwareseitig wurden Verbesserungen im Bereich der Privatsphäre angekündigt. So will Amazon noch in diesem Jahr Ende-zu-Ende für Videoaufnahmen anbieten.

Ring Always Home Cam mit Docking Station

Hardwareseitig kündigt Amazon zwei abgefahrene Neuerungen im Bereich der Ring-Kameras an. Dazu zählt neben einer Alarmanlage fürs Auto auch eine Sicherheitskamera für den Innenraum von Fahrzeuge und mit der Ring Always Home Cam eine Kamera, die sich ab 2021 fliegend durch die Wohnung bewegen kam. Es handelt sich hier quasi um eine Kameradrohne mit Docking-Station, die über die Ring-App gesteuert wird.

Neue Fire TV Sticks und Funktionen

Auch die Fire-TV-Palette des Herstellers präsentiert sich neu. Amazon verbessert das Screen-Layout und die Sprachbedienung, bietet Bild-in-Bild für das Einblenden von Kamerabildern ein und lässt Alexa-Antworten zu, die nicht den kompletten Bildschirm verdecken.

Der neue Fire TV Stick zeigt sich zum Preis von 38,98 Euro in einer neuen, 50 Prozent leistungsfähigeren Version, die dabei nur die Hälfte an Strom verbraucht. Begleitet wird dieser von einer abgespeckten Version Fire TV Stick Light zum Preis von 29,23 Euro.

Luna: Amazon Game Streaming auch für Mac und iOS

Mit Luna hat Amazon künftig auch einen eignen cloudbasierten Game-Streaming-Servie im Angebot, der sich dem Hersteller zufolge auch auf iOS und dem Mac nutzen lässt. Amazon will darüber in Kooperation mit namhaften Partnern populäre Spiele im Monatsabo (5,99 Dollar) anbieten.

Bei einigen Produkten warten derzeit noch auf die deutschen Pressemitteilungen und damit verbunden die Euro-Preise sowie Angaben zum Verkaufsstart hierzulande. Bei Verfügbarkeit liefern wir diese Details nach.