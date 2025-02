Wow: Roboter-Prototyp von Apple interagiert mit seinem Benutzer

Mit der Design-Studie ELEGNT dokumentiert ein Entwicklungsteam von Apple auf eindrucksvolle Weise, wie intelligenter Schreibtisch-Roboter aussehen und arbeiten könnte, wenn man nicht nur funktionale Aspekte betrachtet, sondern auch Aufmerksamkeit und Emotionen integriert.

Die Apple-Mitarbeiter haben zu diesem Forschung Einsatz einen lampenähnlichen Roboter konstruiert, dessen Vorbild ohne Frage die Luxo-Lampe des Animationsstudios Pixar war. Schaut euch daher zunächst kurz das Video zu der kleinen Pixar-Lampe an.

Und eben diese menschlichen Züge finden sich in der von dem Apple-Team konstruierten Roboterlampe wieder. Das multifunktionale Gerät arbeitet nicht nur stur irgendwelche Aufgaben ab, sondern kommuniziert aktiv mit seinem Besitzer und unterstützt diese Form der Zusammenarbeit durch menschenähnliche Gesten.

Direkte Interaktion mit dem Gerät

Wie groß der Unterschied ist, wenn das Gerät anstatt lediglich funktionale Bewegungen auszuführen auch ausdrucksbasiert reagiert, wird im zweiten Teil des von Apple veröffentlichten Videos eindrucksvoll verdeutlicht. Achtet dort auf die Vergleichsvideos, in denen die beiden unterschiedlichen Arbeitsweisen in verschiedenen Sequenzen gegenüber gestellt sind. Das Gerät ist weit mehr als nur eine Leselampe, sondern hat KI-Funktionen und Elemente wie einen Beamer integriert.

Diese eindrucksvolle Forschungsarbeit lässt natürlich mit ganz anderen Augen auf die Möglichkeiten blicken, die sich für zukünftige Geräte von Apple auftun. Gesetzt den Fall, dass eine solche Arbeit tatsächlich Akzeptanz in der Unternehmensleitung findet und sich mit den Hardwareplänen des Unternehmens vereinbaren lässt, könnte sie die Entwicklung zukünftiger Produkte beeinflussen.

Grundlage für Smarthome-Roboter von Apple?

Die Veröffentlichung hat dann auch direkt dazu geführt, dass die Gerüchteküche den von Apple erwarteten, mit einem beweglichen Arm ausgestatteten Smarthome-Gerät in ähnlicher Form sieht. Hier war in der Vergangenheit mehrfach die Rede davon, dass Apple entweder in diesem oder im nächsten Jahr eine Art HomePod mit Bildschirm veröffentlichen werde, der auf einem beweglichen Arm montiert ist und den Echogeräten von Amazon Konkurrenz machen soll. Die Ergebnisse dieser Entwicklungsstudie könnten hier zumindest ansatzweise Einzug halten. Mit dem im Video gezeigten Leistungsumfang scheint eine kurzfristige Markteinführung allerdings weder realistisch noch bezahlbar.