Hudlum: Noch eine App für die alte Lautstärkeanzeige von macOS

Wenn es darum geht, die mittig im Bildschirm platzierte Anzeige des Lautstärkereglers zurückzuholen, sind wir mit VolumeHUD bereits sehr gut ausgestattet. Hudlum müssen wir dennoch erwähnen. Die App verfolgt den gleichen Ansatz, hält aber zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten bereit.

Hudlum wird vom Entwicklerstudio Many Tricks angeboten, das vor allem durch den Fenstermanager Moom bekannt geworden ist. Die App platziert die Lautstärkeanzeige von macOS zentral auf dem Bildschirm, sobald man die Wiedergabelautstärke über die Tastatur verändert.

Nett ist hier, dass man die Größe der Anzeige frei festlegen kann. Dabei lässt sich ein Wert zwischen 200 und 500 Punkten vorgeben. Ergänzend kann man auch die Zeit modifizieren, für die das Lautstärkesymbol auf dem Bildschirm bleibt. Hier sind Werte zwischen einer halben und fünf Sekunden möglich. Der Entwickler der App erlaubt es darüber hinaus, die Darstellung des Lautstärkebalkens anzupassen. Alternativ zum ehemaligen macOS-Standard, der unterbrochenen Linie, kann man hier auch eine durchlaufende blaue oder graue Linie auswählen.

Hudlum lässt sich beim Entwickler laden und kostenlos ausprobieren. Der Kaufpreis für die App wird mit 5 Dollar angegeben.

Entwickler bringen alten Komfort zurück

Der Grund dafür, dass sich mittlerweile verschiedene Entwickler damit befassen, Alternativen zur Lautstärkeanzeige von macOS anzubieten, liegt darin, dass Apple diese mit macOS Tahoe verschlimmbessert hat. Vor allem langjährige Mac-Nutzer haben sich damit arrangiert, dass sie bei Änderungen der Lautstärke ein gut sichtbares, zentral platziertes optisches Feedback erhalten. Seit macOS Tahoe muss man dafür jedoch in die rechte obere Bildschirmecke schauen, was den Workflow unnötig ausbremst und insbesondere bei größeren Bildschirmen aus ergonomischer Sicht problematisch ist.

Wer nicht auf die zusätzlichen Einstellungen von Hudlum angewiesen ist, wird vermutlich weiter bei VolumeHUD bleiben. Die App ist nicht nur kostenlos, sondern sorgt inzwischen zudem dafür, dass auch die Helligkeitsanzeige in der Bildschirmmitte platziert wird.