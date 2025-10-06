VolumeHUD aktualisiert: Auch Helligkeitsanzeige im alten Stil möglich

Nachdem macOS 26 Tahoe das sogenannte Liquid Glass Design eingeführt hat, wurde auch die Rückmeldung beim Verändern der Lautstärke oder der Bildschirmhelligkeit deutlich unauffälliger als zuvor. VolumeHUD bringt die gewohnten Anzeigen aus früheren macOS-Versionen zurück und erweitert diese nun um eine zentrale Helligkeitsanzeige für MacBook-Bildschirme.

Mit der neuen Version 2.0 der erst kürzlich auf ifun.de vorgestellten Anwendung VolumeHUD reagiert Entwickler Danny Stewart erneut auf Veränderungen in Apples aktuellem Desktop-Betriebssystem.

Klassische Rückmeldung bei Lautstärke und Helligkeit

Bereits mit der ersten Version stellte VolumeHUD eine zentrale Lautstärkeanzeige bereit, die an das vertraute Bild erinnert, das Nutzerinnen und Nutzer aus früheren Versionen wie macOS 15 kannten.

Mit Version 2.0 wird nun auch das Anpassen der Bildschirmhelligkeit wieder im Zentrum des Bildschirms dargestellt. Diese Funktion beschränkt sich aktuell auf die internen Bildschirme von MacBook Air und MacBook Pro. Eine Unterstützung für externe Monitore ist zwar technisch denkbar, wird derzeit aber nicht angeboten.

Die Anzeige erscheint ausschließlich bei manuellen Änderungen durch den Nutzer. Automatisch ausgelöste Helligkeitsanpassungen, etwa durch die Umgebungslichtsensoren oder das Anschließen eines Netzteils, lösen keine Anzeige aus. Die neue Funktion ist standardmäßig deaktiviert und lässt sich in den Einstellungen der Open-Source-App manuell aktivieren.

Erweiterte Einstellungen und Update-Funktion

Mit der überarbeiteten Version wurde auch das Bedienkonzept der App leicht angepasst. VolumeHUD verfügt jetzt über ein kleines Infofenster, das neben der Steuerung der Helligkeitsanzeige auch eine Option für den automatischen Start beim Anmelden enthält. Zudem lässt sich die App über dieses Fenster nun auch regulär beenden.

Eine vereinfachte Update-Prüfung über die GitHub-Schnittstelle informiert bei Bedarf über neue Versionen. Die Anwendung selbst lädt jedoch keine Dateien herunter und übermittelt keine persönlichen Daten. Die Nutzung ist weiterhin kostenlos.