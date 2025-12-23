Visaprobleme: Apple rät Mitarbeitern von Auslandsreisen ab

Apple und weitere große US-Technologiekonzerne raten einem Bericht von Business Insider zufolge Beschäftigten mit Arbeits- oder Aufenthaltsvisa von Auslandsreisen ab. Anhaltende Verzögerungen bei der Visaerteilung an US-Botschaften und Konsulaten könnten eine Rückkehr in die USA erschweren oder deutlich verzögern. Neben Apple werden in dem Bericht auch Google, Microsoft und der Softwareanbieter ServiceNow genannt.

Nach dem Bericht empfehlen die jeweils mit der Abwicklung der Formalitäten beauftragten Anwaltskanzleien den Mitarbeitern, vorerst auf Auslandsreisen zu verzichten, sofern für die Wiedereinreise ein neuer Visastempel erforderlich ist. Die Wartezeiten bei Terminen zur Visaerteilung seien derzeit ungewöhnlich lang und könnten sich in einzelnen Fällen auf mehrere Monate erstrecken. Wer dennoch ausreist, laufe Gefahr, länger als geplant außerhalb der USA festzusitzen.

Verzögerungen durch zusätzliche Prüfungen

Auslöser der Engpässe ist offenbar eine verschärfte Überprüfung von Visaanträgen. So werden bei bestimmten Visaarten zusätzliche Prüfungen der Online- und Social-Media-Aktivitäten der Antragsteller vorgenommen. Diese Maßnahme betrifft nicht nur Fachkräfte mit H-1B-Visa und deren Familienangehörige, sondern auch Studierende und Austauschprogramme. Die zusätzlichen Prüfungen binden personelle Ressourcen in den Auslandsvertretungen und führen zu Terminverschiebungen.

Da insbesondere der Technologiesektor in hohem Maß auf internationale Fachkräfte angewiesen ist, können dem Bericht zufolge Verzögerungen oder Unsicherheiten bei der Wiedereinreise nicht nur individuelle Reisepläne beeinträchtigen, sondern sich auch Projekte und Arbeitsabläufe in den Unternehmen auswirken.

Social-Media-Check für visumfreie Einreisen geplant

Die USA sorgen inzwischen generell dafür, dass sich Menschen Reisen dorthin gut überlegen. Eben erst wurde bekannt, dass die Trump-Regierung auch die visumfreie Einreise erschweren und bei Besuchern des Landes Social-Media-Kontrollen durchführen will.