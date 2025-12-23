Disney+: Die neuen Filme und Serien im Januar

Kurz vor Weihnachten will Disney+ noch die Liste mit im Januar 2026 kommenden Filmen und Serien loswerden. Der Videodienst kündigt eine überschaubare Menge von Neuzugängen beziehungsweise neuen Serienstaffeln an. Auch der Back-Katalog von Disney+ wird im kommenden Monat wieder um namhafte Titel erweitert. Hier finden sich die Action-Filme mit Jason Bourne unter den Neuzugängen.

Zu den Highlights im Januar zählen laut Ankündigung von Disney+ die folgenden Filme und Serienstaffeln:

A Thousand Blows – Staffel 2: Hezekiah ist nur noch ein Schatten seiner selbst und Sugar Goodson auf dem Weg in den Absturz. Als Wapping vor dem Ende zu stehen scheint, kehrt Mary Carr gemeinsam mit Alice Diamond zurück. Ihr Ziel ist es, die Forty Elephants neu zu formieren und die frühere Macht zurückzuholen. Dafür hat Mary bereits einen neuen Plan.

Tell Me Lies – Staffel 3: In der dritten Staffel setzen Lucy Albright und Stephen DeMarco ihre schwierige Beziehung zum Start des Frühlingssemesters am Baird College fort. Trotz des Vorsatzes, alte Muster hinter sich zu lassen, holen vergangene Fehler sie schnell ein. Lucy gerät dabei in einen Konflikt, den sie eigentlich vermeiden wollte.

Von Pol zu Pol mit Will Smith: Die Serie begleitet Will Smith auf einer 100-tägigen Reise über alle sieben Kontinente. Von Polarregionen über Regenwälder, Hochgebirge und Wüsten stellt er sich körperlichen und mentalen Herausforderungen, unterstützt von Forschern und lokalen Experten. Dabei sammelt er wissenschaftliche Einblicke und begegnet Gemeinschaften, deren Wissen und Lebensweise neue Perspektiven auf den Umgang mit Natur und Umwelt eröffnen.

The Beauty – Staffel 1: In der FX-Serie „The Beauty“ erschüttert eine Reihe rätselhafter Todesfälle die Modewelt. Zwei FBI-Agenten stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein übertragbares Virus, das äußerliche Perfektion verspricht, jedoch fatale Konsequenzen hat. Die Spur führt zu einem mächtigen Technologieunternehmer, der das Mittel entwickelt hat und seine Interessen mit allen Mitteln verteidigt. Während sich die Gefahr ausbreitet, kreuzen sich die Wege der Ermittler und eines orientierungslosen Außenseiters in mehreren Metropolen.

Wonder Man – Staffel 1: Der Schauspieler Simon Williams versucht, beruflich Fuß zu fassen, als er von einem geplanten Remake des Superheldenfilms „Wonder Man“ erfährt. Gemeinsam mit dem routinierten Trevor Slattery hofft er auf eine Rolle in dem Projekt. Während beide aus unterschiedlichen Karrierelagen heraus um ihre Chance kämpfen, eröffnet die Geschichte Einblicke in die Arbeitsweise der Filmbranche.

Alle Neustarts bei Disney+ im Januar:

2. Januar

Cat’s Eye – Ein Supertrio – Staffel 1 (Batch 2) (Hulu)

– Staffel 1 (Batch 2) (Hulu) Geparde hautnah mit Bertie Gregory (National Geographic)

7. Januar

Der Graf von Monte Cristo – Staffel 1

– Staffel 1 Abbott Elementary – Staffel 5 (Batch 1) (Hulu)

9. Januar

A Thousand Blows – Staffel 2 (Hulu)

– Staffel 2 (Hulu) The Tale of Silyan – Der Mann und der Storch (National Geographic)

13. Januar

Tell Me Lies – Staffel 3 (Hulu)

14. Januar

Von Pol zu Pol mit Will Smith (National Geographics)

17. Januar

Phineas und Ferb – Staffel 5 (Batch 2) (Disney)

19. Januar

Hoops, Hopes & Dreams (OV/UT) (Hulu)

22. Januar

FXs „The Beauty” – Staffel 1 (Hulu)

24. Januar

Medalist – Staffel 2 (Hulu)

28. Januar

Marvel Televisions „Wonder Man” – Staffel 1 (Marvel)

Neue Katalogtitel bei Disney+ im Januar:

1. Januar

New Amsterdam – Staffel 1-5

– Staffel 1-5 Die Bourne Indentität

Die Bourne Verschwörung

Das Bourne Ultimatum

Das Bourne Vermächtnis

Jason Bourne – Altersfreigabe 16+

14. Januar

Bares für Rares – Staffel 2

21. Januar