Squash 3 für Mac: Vorabversion zeigt neuen Bildstapel-Bearbeiter

Sollte Squash 3 euer Interesse geweckt haben, könnt ihr euch auf der Seite der Macher für die Teilnahme am kostenfreien Early-Access-Programm registrieren. Hier muss bis zum Download allerdings eine mehrtägige Wartezeit in Kauf genommen werden.

Squash 3 ist eine App die automatisierte Eingriffe an ganzen Bildstapeln vornehmen kann und sowohl in der Lage ist die ihr vorgeworfenen Grafik-Dateien zu skalieren als auch mit Wasserzeichen zu schützen, zu komprimieren oder mit Bild-Filtern und Grafik-Effekten zu versehen.

