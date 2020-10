Hot für die Mac-Menüleiste: App zeigt einsetzende CPU-Drossel

Mac-Anwender die ihren Maschinen häufig rechenintensive Aufgaben überhelfen, sind das einsetzende Rauschen der Lüfter gewohnt, wenn diese auf die zunehmende Prozessorlast mit einer Extraportion kühlender Luft reagieren.

CPU limited to 33% when compiling a large C++ project… pic.twitter.com/DTtMh4qlPm — Jean-David Gadina (@macmade) September 24, 2020

Was Anwender, die auf ihren Macs Videoinhalte rendern, große Xcode-Projekte kompilieren oder regelmäßig mit 3D-Anwendungen arbeiten ebenfalls kennen ist die einsetzende Leistungsdrossel, wenn der Luftstrom mit der Hitzeentwicklung des Prozessors nicht mehr Schritt halten kann.

Erwärmt sich das Herz des Macs so sehr, dass die Lüfter auch auf vollen Touren nicht ausreichend kühlen – ein Umstand der im Sommer häufiger als im gerade angebrochenem Herbst zu beobachten ist – regelt das Mac-Betriebssystem die maximal mögliche Leistung des Rechners herunter.

Dies zu visualisieren hat sich die Mac-Applikation Hot zur Aufgabe gemacht. Die Applikation startet nach dem Download als Status-Indikator in der Mac-Menüleiste und zeigt hier an, wie viel Prozent der maximal möglichen Rechenleistung euer Prozessort derzeit leisten kann. Im regulären Betrieb sollte Hot also stets eine „100%“ in der Menüleiste anzeigen.

Rauschen die Lüfter jedoch schon eine Weile ohne den Prozessor merklich herunterzukühlen, dann kann hier abgelesen werden, um wie viel Prozent die Performance eures Macs bereits nachgelassen hat um eine Überhitzung des Chips abzuwenden. Hot blendet dafür die Ist-Temperatur, die verfügbaren CPUs und die vom System aktivierte Geschwindigkeitsbegrenzung ein.

Entwickler Jean-David Gadina berichtet, dass er Einbrüche auf bis zu 33% beim Kompilieren großer Xcode-Projekte beobachten konnte.

Das Hobby-Projekt Hot steht auf dem Code-Portal GitHub zum kostenlosen Download bereit und kommt in der jüngsten Version mit einem Übersichtsgraphen, der den Verlauf von Temperatur und Performance grafisch visualisiert.