HomeKit: Onvis startet günstige HomeKit-Kontaktsensoren

Der Zubehör-Anbieter Onvis hat mit dem Verkauf des mit HomeKit kompatiblen Kontakt-Sensors CT2 begonnen, der zum Anstoßen von Automationen bei geöffneten Fenstern und Türen eingesetzt werden kann und zusätzlich zum bereits verfügbaren Kontakt-Sensor mit integrierter Alarm-Sirene offeriert wird.

Die aus jeweils zwei Teilen bestehenden Module messen 8,99cm x 7,49cm x 2,9cm, wiegen 24 Gramm und sind sowohl im Doppelpack als auch einzeln für je 21,50 Euro beziehungsweise 24,99 Euro erhältlich.

Ausgestattet mit einem Bluetooth 5.0-Modul werden die HomeKit-Kontaktsensoren von einer CR2450-Knopfzelle mit Strom versorgt, die eine Standbyzeit von gut eine Jahr gewährleisten soll.

In Apples Home-App lassen sich die aktuellen Zustände der Sensoren überwachen – zudem werden in der Home-App und in der App des Anbieters eine Daueraufzeichnung der Zustandsmeldungen angeboten, die alle Schließ- bzw. Öffnungsvorgänge der vergangenen 30 Tage protokolliert.

Konkurrenz für VOCOlinc, Eve und Aqara

Der „Onvis Smart Contact Sensor CT2“ so die offizielle Bezeichnung, konkurriert mit den VOCOlinc VS1 Tür- und Fensterkontakten, die ebenfalls für 24,99 Euro angeboten werden. Ebenfalls erwähnt werden muss die teure Lösung „Eve Door & Window„, die fast für den doppelten Preis über die virtuelle Ladentheke gereicht wird und das entsprechende Sensor-Doppel der Xiaomi-Tochter Aqara, das allerdings ein Aqara Hub als Bridge zum Einsatz voraussetzt.

Produkthinweis Onvis Tür Fenster Sensor Kabellos Smart Door Window Sensor, Niedrige Energie Bluetooth Kontakt Sensor mit Apple... 24,99 EUR

Produkthinweis VOCOlinc VCVS1 Intelligenter Bluetooth-Kontaktsensor für Türen und Fenster-Apple HomeKit | Kompakte Größe 3 x 6,3 x... 24,99 EUR

Fast so teuer wie das Alarm-Modul

Wer grundsätzlich im Markt für die Kontaktsensoren sein sollte, wirft noch mal einen Blick auf die hier vorgestellten HomeKit-Kontaktsensoren mit integrierter Alarm-Sirene.

Onvis CS1 im Video: HomeKit Alarm-Türkontakt ausprobiert

Diese starteten noch im vergangenen Winter für knapp 40 Euro in den Markt, lassen sich inzwischen aber bereits für 29 Euro ordern und liegen damit nur unwesentlich über der aktuellen Preisempfehlung der neuen Kontaktsensoren ohne Sirene.