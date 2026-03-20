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Neue Mac-App startet

Hopper konvertiert Bilder, Videos und PDFs per Drag-and-drop
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Mit Hopper bietet der Entwickler Michael Preidel ein Allround-Tool zum Konvertieren von Videos, Bildern und PDF-Dateien an. Die Software ist als Alltagslösung konzipiert und richtet sich an Nutzer, die Dateien konvertieren, verkleinern oder anpassen möchten, ohne sich mit komplexen Einstellungen befassen zu müssen.

Das Grundprinzip der App ist entsprechend reduziert gehalten. Die zu verarbeitenden Dateien werden per Drag-and-drop in die Anwendung gezogen und anschließend per Mausklick verarbeitet. Dabei greifen vorab definierte Standardeinstellungen. Wenn gewünscht, können hier aber auch individuelle Anpassungen vorgenommen werden.

Hopper

Automatisierung über überwachte Ordner

Hopper bietet zudem die Möglichkeit, einen überwachten Ordner einzurichten. Dateien, die dort abgelegt werden, konvertiert die App automatisch – entweder direkt bei geöffnetem Programm oder beim nächsten Start.

Nach Angaben des Entwicklers liegt ein Schwerpunkt der App auf der Reduzierung des Speicherbedarfs. Moderne Formate wie H.265 für Videos oder WebP und AVIF für Bilder können Inhalte bei vergleichbarer Qualität deutlich kleiner speichern. Nach jeder Verarbeitung zeigt die Software an, wie viel Speicherplatz eingespart wurde, sowohl für einzelne Dateien als auch insgesamt.

Hopper Einstellungen

Neben der reinen Umwandlung unterstützt Hopper auch die Skalierung von Bildern. Nutzer können dabei beispielsweise festlegen, dass Bilder automatisch auf eine bestimmte Kantenlänge angepasst werden.

Unterstützung gängiger Formate

Die Anwendung kommt mit den gängigsten Dateiformaten in ihren Arbeitsbereichen klar. Videos lassen sich unter anderem von MP4, MOV oder MKV in andere Formate umwandeln. Für Bilder werden neben JPEG und PNG auch HEIC oder TIFF unterstützt. PDFs können komprimiert werden. Die Verarbeitung erfolgt dabei stets lokal auf dem Rechner.

Die Hopper-App kann kostenlos geladen und zwei Wochen lang getestet werden. Die Vollversion ist zum Preis von 14,99 Euro beim Entwickler erhältlich und lässt sich auf Macs mit macOS 15.5 und höher verwenden. Ein umfassendes Online-Handbuch ist hier zu finden.
20. März 2026 um 11:13 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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