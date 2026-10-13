HomeView: Neue Details zu Apples Kamera für das Smart Home

Kurz vor Apples heutiger „Welcome Home“-Vorstellung gibt es neue Hinweise auf die Kamera des erwarteten Smarthome-Displays HomeView. Der Entwickler und Code-Analyst „pdfu“ hat in einer Vorabversion von macOS 26.7 Konfigurationsdateien entdeckt, die einen Sony-Sensor und zahlreiche Funktionen zur Erkennung von Personen und ihrer Umgebung beschreiben.

Demnach ist ein Sony IMX614 vorgesehen. Die Software rechnet mit Bildern von 3.744 × 3.024 Pixeln, also rund 11,3 Megapixeln, und Bildraten von maximal 30 oder 60 Bildern pro Sekunde. Ob Apple diese Werte im finalen Produkt nutzen wird, bleibt allerdings offen. Die Konfiguration stammt aus einer älteren Testfassung und könnte inzwischen überarbeitet worden sein.

Kamera erkennt Gesichter und Haustiere

Die gefundenen Funktionen gehen jedenfalls über einfache Videoanrufe hinaus. HomeView könnte Personen, Gesichter und Hände ebenso erkennen wie Katzen und Hunde. Um Bewegungen zwischen einzelnen Bildern nachzuvollziehen, kann das System auch das Erscheinungsbild des gesamten Körpers berücksichtigen.

Hinzu kommt eine dreidimensionale Gesichtserfassung, die Position und Drehung des Kopfes sowie optional Gesichtsausdrücke auswertet. Auch das automatische Aufwecken des Bildschirms bei Bewegung ist vorgesehen. Dafür soll die normale Farbkamera ausreichen. Einen zusätzlichen Infrarotsensor sieht die Konfiguration nicht vor.

Apple bestätigt den 13. Oktober: „Welcome Home“ als Motto

Das passt zu den bisherigen Berichten über HomeView. Das Gerät soll unterschiedliche Haushaltsmitglieder erkennen und personalisierte Informationen anzeigen können. Ob Apple dafür tatsächlich alle jetzt entdeckten Funktionen verwendet, ist allerdings nicht bestätigt.

Auch andere Geräte und Lichtquellen erkennbar

Wie der Entwickler „pdfu“ berichtet, finden sich in den Systemdateien zudem zwei neue Funktionen. Die Kamera soll bis zu vier Geräte in ihrer Nähe erkennen und deren räumliche Ausrichtung bestimmen können. Außerdem ist eine Analyse der Beleuchtung vorgesehen, bei der Positionen von Lichtquellen und deren Farbwerte ermittelt werden.

Wofür Apple diese Informationen benötigt, verraten die Dateien nicht. Denkbar sind Anwendungen, bei denen sich die Darstellung an die Umgebung anpasst. Konkrete Hinweise auf eine solche Umsetzung fehlen jedoch.

Auffällig ist auch, was die Konfiguration nicht vorsieht. Face ID, Infraroterkennung, Aufmerksamkeitserfassung und die vom iPhone bekannte Messung des Bildschirmabstands fehlen. Die Kamera scheint damit stärker auf die Wahrnehmung ihrer Umgebung als auf die biometrische Entsperrung ausgelegt zu sein.

Nicht verwechseln sollte man den Fund mit Apples separat geplanter Home-Kamera, die Ereignisse erkennen, aber offenbar keine Videoaufnahmen bereitstellen soll. Die neuen Hinweise beziehen sich auf die integrierte Kamera des HomeView-Displays.