Neue Elektro-Ente: Citroën bringt den 2 CV für 15.000 Euro

Citroën holt die Ente zurück, zunächst allerdings als Studie. Das 2 CV Concept soll den Weg für einen kleinen Elektroflitzer ebnen. Ein Serienmodell ist bis 2028 vorgesehen. Produziert werden soll es in Europa, angepeilt ist ein Einstiegspreis von rund 15.000 Euro.

Damit schwimmt Citroën gegen den Trend zu größeren, schwereren Autos. Das auf dem Pariser Autosalon gezeigte Konzept misst 3,76 Meter und fällt sogar kürzer aus als die historische Ente. Mit einem Zielgewicht von etwa einer Tonne soll auch der Akku klein und bezahlbar bleiben. Angaben zu Batteriekapazität, Reichweite und Motorleistung fehlen bislang.

Wenig Gewicht, einfache Reparaturen

Der elektrische 2 CV soll zwischen dem Kleinstfahrzeug Ami und dem C3 Platz finden. Citroën richtet das Projekt an geplanten europäischen E-Car-Regeln aus. Ob sich der angepeilte Preis halten lässt, muss die Serienversion zeigen.

Auch die Konstruktion soll Kosten sparen. Glatte Karosserieflächen vereinfachen die Fertigung, separat montierte Stoßfänger lassen sich einzeln ersetzen. Zugleich greift der Entwurf klassische Merkmale auf: freistehende Rundscheinwerfer, Stoffdach und steile Frontscheibe. Auf 18-Zoll-Stahlrädern sitzt Michelin-Bereifung. Eine digitale Reifenerfassung soll ihren Zustand überwachen und das Fahrverhalten anpassen.

Ein Bildschirm statt Displaylandschaft

Innen verzichtet Citroën auf ein herkömmliches Armaturenbrett. Lenkrad, Bedienhebel und Anzeige für die wichtigsten Fahrinformationen sitzen an einem quer verlaufenden Träger. Dazu kommt ein quadratischer Acht-Zoll-Touchscreen. Stoffschlaufen ersetzen Türgriffe, ein herausnehmbarer Korb die Mittelkonsole. Das Radio lässt sich ausbauen und als Lautsprecher mitnehmen.

Der reduzierte Bedienansatz erinnert an einen anderen aktuellen Entwurf: Beim Ferrari Luce setzen Jony Ive und Marc Newson wieder auf mechanische Schalter. Preislich liegen zwischen den Projekten allerdings Welten.

Citroën kombiniert die Schlichtheit mit verspielten Details. Auf den Pedalen finden sich Schildkröte und Hase, die Türablagen sollen sogar Eier sicher aufnehmen können. Letzteres spielt auf die praktischen Anforderungen an die ursprüngliche Ente an.