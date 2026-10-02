Apples Home-Offensive wird kurios: Kamera ohne Video und geheime Kartons

Apples bevorstehende Home-Offensive nimmt zunehmend ungewöhnliche Formen an. Einerseits arbeitet das Unternehmen offenbar an einer eigenen Kamera für das Zuhause, die Personen, Haustiere und andere Vorgänge erkennen soll. Andererseits soll genau diese Kamera keine Videoaufnahmen bereitstellen. Gleichzeitig sind in Apple Stores weltweit geheimnisvolle Pakete eingetroffen, die ausdrücklich erst am 8. Oktober geöffnet werden dürfen.

Die Informationen zur Kamera stammen erneut von Bloomberg-Reporter Mark Gurman. Das intern unter der Bezeichnung J450 entwickelte Gerät soll nicht wie eine klassische Überwachungskamera funktionieren, sondern seine Umgebung mithilfe künstlicher Intelligenz analysieren.

Kamera analysiert statt aufzuzeichnen

Die Kamera soll mit vergleichsweise niedriger Bildrate arbeiten und beispielsweise feststellen können, welche Person einen Raum betritt oder ob sich ein Haustier im Haus bewegt. Anstelle eines gespeicherten Videoclips könnten Nutzer anschließend lediglich eine Beschreibung des erkannten Ereignisses erhalten.

Das wäre ein bemerkenswerter Gegensatz zu Apples bestehendem HomeKit Secure Video. Hier können kompatible Kameras verschlüsselte Videoaufnahmen in iCloud speichern und über die Home-App wiedergeben. Apple hat die bisherige 1080p-Beschränkung erst mit den aktuellen Betriebssystemen auf bis zu 4K erweitert.

Anders als bei der Kamera von Shelly soll man auf das Material bei Apple nicht zugreifen können.

Datenschutz mit fragwürdigem Nutzen

Aus Datenschutzsicht hat Apples Ansatz durchaus Charme. Gibt es keine gespeicherten Videos, können diese auch nicht nachträglich abgerufen oder entwendet werden. Für eine als Sicherheitskamera bezeichnete Lösung wirkt der vollständige Verzicht auf Aufzeichnungen allerdings merkwürdig.

Gerade nach einem Einbruch oder einem anderen Vorfall dürfte die Information „Eine unbekannte Person hat das Wohnzimmer betreten“ deutlich weniger hilfreich sein als das dazugehörige Bild. Möglicherweise positioniert Apple J450 deshalb eher als intelligenten Umgebungssensor denn als klassischen Ersatz für Kameras von Eufy, Aqara oder Logitech.

Die Kamera wird zudem nicht zwingend zusammen mit den in diesem Monat erwarteten Home-Produkten erscheinen. Aktuelle Berichte sehen sie eher als spätere Ergänzung des neuen Ökosystems.

Wird der HomePod so mit einem Display verschmelzen?

Nicht vor dem 8. Oktober öffnen

Währenddessen laufen Apples Vorbereitungen in den Ladengeschäften offenbar bereits auf Hochtouren. Apple Stores weltweit haben laut MacRumors in dieser Woche vertrauliche Kartons erhalten. Darauf befindet sich die ausdrückliche Anweisung, die Pakete nicht vor dem 8. Oktober zu öffnen.

Bei dem Inhalt soll es sich wahrscheinlich nicht um die neuen Geräte selbst handeln, sondern um Materialien für die Warenpräsentation. Neue Beschilderungen, Grafiken und Anpassungen der Verkaufsflächen könnten die Stores auf die anstehenden Produkte vorbereiten.

Home Hub wohl am 13. Oktober

Als heißester Kandidat gilt der neue Apple Home Hub. Das Smart-Display soll in seiner Tischversion mit rundem Lautsprecherfuß an den iMac G4 erinnern und am 13. Oktober gemeinsam mit einem neuen HomePod mini und einem überarbeiteten Apple TV vorgestellt werden.

Dass die Store-Mitarbeiter bereits fünf Tage zuvor neue Präsentationsmaterialien auspacken dürfen, würde zeitlich zu einer kurzfristig angekündigten Vorstellung passen. Sicher ist der Zusammenhang allerdings nicht. Theoretisch könnten die Pakete auch mit dem iPhone Duo oder einer anderen Umgestaltung der Verkaufsflächen zusammenhängen.

Spätestens in den kommenden anderthalb Wochen dürften wir wissen, wie viel hinter der zunehmenden Geheimniskrämerei steckt. Fest steht bislang nur: Apple scheint es mit dem Ausbau seines bislang eher überschaubaren Home-Angebots ernst zu meinen.