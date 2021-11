OnyX für macOS Monterey: Neue Version setzt versteckte System-Einstellungen

Praktisch kann die ebenfalls von OnyX angebotene Möglichkeit sein, das Dock zu sperren und so zu verhindern, dass Anwendungen aus diesem herausgezogen bzw. in dieses hinzugefügt werden.

Grundsätzlich spannend für alle Anwender ist der Onyx-Bereich „Parameter“. Hier lassen sich per Mausklick zahlreiche Voreinstellungen des Mac-Betriebssystems an den eigenen Geschmack anpassen. Hier könnt ihr etwa festlegen in welchem Ordner neue Bildschirmfotos landen sollen, in welchem Dateiformat diese ausgegeben werden sollen und ob eine Benennung mit „Bildschirmfoto“, Datum und Uhrzeit erfolgen soll.

Das Systemwerkzeug OnyX bietet sich schon seit mehreren Jahren als verlässliche Mac-Freeware für ambitionierte Anwender zum Download an und hilft mit seiner grafischen Oberfläche dabei versteckte System-Befehle anzuwenden, ohne dafür auf die Kommandozeile des Terminals abtauchen zu müssen. Jetzt wurde OnyX in Version 4.1 veröffentlicht und bringt erstmals die volle Unterstützung für Apples aktuelles Betriebssystem, macOS 12 Monterey, mit.

