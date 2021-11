Apple Music Awards 2021: Das sind die Gewinner

Apple hat heute die Gewinner der diesjährigen Apple Music Awards gekürt und erstmals auch fünf regionale Sonderauszeichnungen vergeben. Berücksichtigt wurden hier die lokalen „Artist of the Year“ in Frankreich, Japan, Deutschland, Russland und Afrika.

Apple Musik-Preise sollen die besten bzw. erfolgreichsten Künstler und deren kulturellen Einfluss weltweit würdigen.

Bester Künstler: The Weeknd

Als „Global Artist of the Year“ also den Bestplatzierten in der Gesamtwertung hat Apple den kanadischen R&B-Sänger Songwriter The Weeknd gekürt, der in seinen Liedern Soul, Rap und Funk miteinander kombiniert.

Das jüngste Album des Künstlers, „After Hours“, war bereits vor der Veröffentlichung von so vielen Apple Music Anwendern vorgemerkt worden, wie sonst kein anderes. Zudem habe es die Platte in 78 Ländern auf den ersten Platz der meistgestreamten R&B und Soul-Alben geschafft.

Beste Newcomerin: Olivia Rodrigo

Die aus der Disney+-Serie „High School Musical“ bekanntes Schauspielerin Olivia Rodrigo hat ihrerseits gleich drei Auszeichnungen entgegengenommen: „Breakthrough Artist of the Year“, „Album of the Year“ und „Song of the Year“. Apple begründet die Platzierung der 18-Jährigen unter anderem damit, dass diese mit ihrer Debütsingle die meisten First-Week-Streams weltweit auf Apple Music erreichen konnte. Die Auszeichnung „Album of the Year“ geht an „SOUR“ über den Titel „Song of the Year“ freut sich das Stück „Drivers License“.

Beste Songwriterin: H.E.R.

Die Auszeichnung „Songwriter of the Year“ beansprucht in diesem Jahr die R&B-Sängerin H.E.R., die 2021 das Album „Back of My Mind“ veröffentlicht hat und sich damit mehrere Wochen in den Top-100 der Apple-Music-Charts hielt.

Bester deutscher Künstler: RIN

Die regionale Auszeichnung „Artist of the Year (Germany)“ geht in diesem Jahr an RIN aka Renato Simunovic, dessen Album „Kleinstadt“ den aktuellen Rap-Sound in süddeutscSüddeutschland maßgeblich geprägt haben soll.