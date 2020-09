Hermit Crab: Kostenlose Mac-App zur Videoverwaltung

Die noch junge Mac-Applikation Hermit Crab richtet sich an Mac-Anwender, die auf der Suche nach einem Video-Verwalter sind und auch vor Experimenten mit ungewissem Ausgang nicht zurückschrecken. So steht der native Mac-Download aktuell nur in einer Beta-Version zum Download bereit und hat noch einige Ecken und Kanten.

Wer damit leben kann, freut sich nach dem nur 32MB kleinen Download über eine grundsätzlich funktionale Applikation, die auf das Dateisystem zugreifen und hier bereits vorhandene Videosammlungen anzeigen kann. Diese lassen sich innerhalb der App dann bewerten, verschlagworten und mit Notizen versehen.

Anders als iTunes, bzw. die Musik-App, besteht Hermit Crab aber nicht darauf, die Videodateien in einen eigenen Container zu kopieren, sondern lässt diese in ihren Verzeichnissen liegen und verwaltet lediglich eine Metadatenbank.

Auf Doppelklick spielt Hermit Crab ausgewählte Videos ab und gestattet das Zuordnen von Tag und Wertungen direkt im Player. Die Datenbank des kostenlosen Download ist dabei passwortgeschützt.

Auch Browser-Downloads möglich

Mit Erweiterungen für Chrome und Safari ausgestattet, lassen sich neue Videos direkt von Online-Video-Portalen aus in Hermit Crab importieren. Die Browser-Erweiterungen lassen sich in den Einstellungen der App aufrufen. Hier kann auch festgelegt werden, ob die Vorschaubilder animiert werden sollen und wie sich der Video-Player selbst verhalten soll.

Dieser kann sich etwa die Lautstärke jedes gespielten Videos merken, stets von vorne oder von der letzten Wiedergabeposition aus starten und, wenn vorhanden, Lesezeichen berücksichtigen.

Hermit Crab wird als kostenlose App zum Download angeboten, einen Haken konnten wir in der aktuellen Version nicht ausmachen. Der Entwickler setzt eine E-Mail-Adresse zum Download voraus. Gibt man diese an, wird man mit diesen Direkt-Link versorgt.