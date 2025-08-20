ifun.de — Apple News seit 2001. 44 292 Artikel

Kinoerfolg mit Brad Pitt

Heimkinopremiere für Apples F1-Film angeblich am Freitag
Artikel auf Mastodon teilen.
18 Kommentare 18

Im vergangenen Monat hatte Amazon die Heimkinopremiere für den von Apple gemeinsam mit Warner Bros. produzierten Film „F1 Der Film“ für den 11. August angekündigt. Dieser Termin ist längst verstrichen und die Produktion mit Brad Pitt ist weiterhin nur im Kino zu sehen. Sowohl bei Amazon als auch bei Apple wird für den Start der digitalen Version derzeit kein konkreter Termin genannt. Die Verfügbarkeit wird lediglich mit „Demnächst“ beziehungsweise „Zu einem späteren Datum“ angegeben.

Berichten aus den USA zufolge könnte es diesen Freitag allerdings so weit sein. Das auf Filmneuerscheinugen in den USA spezialisierte Onlineportal WhenToStream nennt den 22. August, also diesen Freitag, als Starttermin von „F1 Der Film“ auf digitalen Plattformen. Die Information basiere auf den Angaben eigener Quellen der Webseite.

F1 Der Film

Um Missverständnisse zu vermeiden: Es handelt sich hierbei nicht um die Verfügbarkeit im Rahmen von Apple TV+. Der seit Ende Juni in den Kinos gezeigte Film wird zunächst als Kauf- und wohl begleitend auch als Leihversion erhältlich sein. Für den digitalen Kauf müsst ihr dann wohl um die 20 Euro rechnen, die Leihversion dürfte ab rund 15 Euro erhältlich sein. Bis zur Verfügbarkeit im Rahmen eines Abonnements von Apple TV+ werden dann wohl weitere sechs bis acht Wochen vergehen.

Finanzieller Mega-Erfolg

Die von Apple massiv beworbene Produktion hat in den Kinos derart viel Anklang gefunden, dass Apple erst zu Monatsbeginn zusätzliche Vorführungen in den IMAX-Kinos angesetzt hat. Die Produktion gilt als bislang umsatzstärkster Kinofilm dieses Jahres und hat weltweit bereits mehr als 552 Millionen US-Dollar eingespielt.

Im Mittelpunkt des Films steht der von Brad Pitt gespielte ehemalige Rennfahrer Sonny Hayes, der in den 1990er-Jahren nach einem schweren Unfall seine Laufbahn aufgeben musste. Jahrzehnte später kehrt er auf Initiative eines alten Weggefährten zurück und soll einem strauchelnden Rennteam neuen Auftrieb geben. An der Seite eines jungen Talents sieht er sich nicht nur mit der Konkurrenz auf der Strecke, sondern auch mit den Schatten seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
20. Aug. 2025 um 08:44 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    18 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Einer der wenigen Filme, bei denen ich 2x ins Kino gegangen bin.

    Für solche Filme wurde das Kino gemacht, vor allem in Verbindung mit 4DX/DBOX etc. einfach ein extrem spaßiges Erlebnis.

  • „Angeblich“ – ich liebe solche Begriffe in Artikelüberschriften!

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44292 Artikel in den vergangenen 8702 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven