Heimkinopremiere für Apples F1-Film angeblich am Freitag

Im vergangenen Monat hatte Amazon die Heimkinopremiere für den von Apple gemeinsam mit Warner Bros. produzierten Film „F1 Der Film“ für den 11. August angekündigt. Dieser Termin ist längst verstrichen und die Produktion mit Brad Pitt ist weiterhin nur im Kino zu sehen. Sowohl bei Amazon als auch bei Apple wird für den Start der digitalen Version derzeit kein konkreter Termin genannt. Die Verfügbarkeit wird lediglich mit „Demnächst“ beziehungsweise „Zu einem späteren Datum“ angegeben.

Berichten aus den USA zufolge könnte es diesen Freitag allerdings so weit sein. Das auf Filmneuerscheinugen in den USA spezialisierte Onlineportal WhenToStream nennt den 22. August, also diesen Freitag, als Starttermin von „F1 Der Film“ auf digitalen Plattformen. Die Information basiere auf den Angaben eigener Quellen der Webseite.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Es handelt sich hierbei nicht um die Verfügbarkeit im Rahmen von Apple TV+. Der seit Ende Juni in den Kinos gezeigte Film wird zunächst als Kauf- und wohl begleitend auch als Leihversion erhältlich sein. Für den digitalen Kauf müsst ihr dann wohl um die 20 Euro rechnen, die Leihversion dürfte ab rund 15 Euro erhältlich sein. Bis zur Verfügbarkeit im Rahmen eines Abonnements von Apple TV+ werden dann wohl weitere sechs bis acht Wochen vergehen.

Finanzieller Mega-Erfolg

Die von Apple massiv beworbene Produktion hat in den Kinos derart viel Anklang gefunden, dass Apple erst zu Monatsbeginn zusätzliche Vorführungen in den IMAX-Kinos angesetzt hat. Die Produktion gilt als bislang umsatzstärkster Kinofilm dieses Jahres und hat weltweit bereits mehr als 552 Millionen US-Dollar eingespielt.

Im Mittelpunkt des Films steht der von Brad Pitt gespielte ehemalige Rennfahrer Sonny Hayes, der in den 1990er-Jahren nach einem schweren Unfall seine Laufbahn aufgeben musste. Jahrzehnte später kehrt er auf Initiative eines alten Weggefährten zurück und soll einem strauchelnden Rennteam neuen Auftrieb geben. An der Seite eines jungen Talents sieht er sich nicht nur mit der Konkurrenz auf der Strecke, sondern auch mit den Schatten seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.