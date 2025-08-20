ifun.de — Apple News seit 2001. 44 289 Artikel

Erstes großes Update seit 5 Jahren

Mountain Duck 5 bindet Cloud-Speicher enger an den Finder
Die Entwickler von Mountain Duck haben ihre Anwendung in Version 5 veröffentlicht. Mountain Duck kommt aus dem gleichen Haus wie die FTP-Anwendung Cyberduck und erlaubt es, Cloud-Speicher und Serverlaufwerke direkt in die Dateimanager von macOS und Windows einzubinden. Mit Mountain Duck 5 liegt das erste kostenpflichtige Update der Software seit fünf Jahren vor.

Neuer Verbindungsmodus

Im Mittelpunkt der neuen Version steht der sogenannte „Integrated Connect Mode“. Dieser neue Verbindungsmodus setzt den Entwicklern zufolge auf Schnittstellen, die in macOS und Windows bereits vorhanden sind. Damit entfällt die Installation von zusätzlichen Treiber oder Hilfsanwendungen.

Mountain Duck 5 Integrated Connect

Der Zugriff auf beliebige Netzwerkspeicher soll dadurch schneller werden und sich ähnlich anfühlen wie der Umgang mit lokal gespeicherten Dateien oder dem fest in den Finder integrierten iCloud Drive. Zudem lasse sich auf die auf diesem Weg eingebundenen Cloud-Daten auch die Systemsuche – Spotlight unter macOS und Windows Search – anwenden.

Unterstützung für SMB

Mit Mountain Duck 5 wurde auch die Zahl der unterstützten Protokolle erweitert. Die Software kann nun über SMB auf Netzlaufwerke zugreifen. Das betrifft Windows- und Mac-Dateifreigaben, Verbindungen zu NAS-Systemen, Samba auf Linux sowie Microsoft Azure.

Mountain Duck 5 Smb

Versionierung und Überwachung

Optional besteht mit der Funktion „Custom Versioning“ nun die Möglichkeit, ältere Dateistände zu sichern, bevor eine Datei überschrieben wird. Dies bringt insbesondere im Zusammenhang mit Protokollen wie FTP und SFTP Vorteile, die von Haus aus keine Versionierung unterstützen. Die unterschiedlichen Dateiversionen lassen sich später im Informationsfenster einsehen und bei Bedarf wiederherstellen.

Mountain Duck 5 Versioning

Eine neue Aktivitätsanzeige informiert unabhängig davon über aktuell laufende Synchronisationen. Dort können Nutzer Übertragungen überwachen oder abbrechen.

Upgrade-Angebote für Bestandskunden

Mountain Duck 5 kostet 49 Dollar. Wer eine ältere Lizenz besitzt, erhält abhängig vom Kaufdatum der bisherigen Version einen Preisnachlass von 20 bis 100 Prozent.
20. Aug. 2025 um 06:55 Uhr von Chris


