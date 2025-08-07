Zusätzliche Vorführungen von „F1 Der Film“ in IMAX-Kinos

Der von Apple gemeinsam mit Warner Bros. produzierte Film „F1 Der Film“ hat mit seinem erfolgreichen Kinostart so viel Geld in die Kassen der beiden Unternehmen gespült, dass diese nun in die Verlängerung gehen. Apple hat ein „Rerelease“ des Films in IMAX-Kinos angekündigt, als Grund wird die große Nachfrage genannt.

In den USA geht „F1 Der Film“ bereits vom morgigen Freitag an in eine neue Runde, in Deutschland und weiteren Ländern soll es vom 15. August an weitere Termine für Vorführungen in den IMAX-Kinos geben. Spannend bleibt nun, ob und wie sich diese Verschiebung auf den Heimkinostart der Produktion auswirkt.

Angeblich ab 11. August zu kaufen

Während Apple selbst hier noch keine konkreten Daten genannt hat, wurde der Verkaufsstart für die Downloadversion des Films von Amazon für den 11. August angekündigt. Auf der Produktseite bei Amazon wird dieses Datum jedoch weiterhin nicht genannt, hier ist wie bei Apple selbst lediglich von „demnächst“ die Rede. Abonnenten von Apple TV+ müssen sich ohnehin wohl noch längere Zeit gedulden. Es ist kaum damit zu rechnen, dass der Film in absehbarer Zeit auch im Rahmen von Apples Streaming-Abo zu sehen ist.

Die Produktion mit Brad Pitt in der Hauptrolle gilt als bislang umsatzstärkster Kinofilm des Jahres. Laut Apple hat der Film weltweit bereits mehr als 552 Millionen US-Dollar eingespielt. Davon entfielen rund 85 Millionen auf IMAX-Vorführungen, was „F1 Der Film“ zur bislang erfolgreichsten Hollywood-Produktion des Jahres in diesem Format mache. In Nordamerika sollen am Eröffnungswochenende 23 Prozent der Vorführungen auf IMAX-Kinos gefallen sein, international seien dies rund 19 Prozent gewesen.

Brad Pitt als Formel-1-Rückkehrer

Im Zentrum der Handlung steht Sonny Hayes, ein fiktiver ehemaliger Formel-1-Fahrer, der in den 1990er-Jahren als vielversprechendes Talent galt, nach einem Unfall jedoch seine Karriere beenden musste. Drei Jahrzehnte später wird er von einem ehemaligen Teamkollegen zurück ins Cockpit geholt, um einem angeschlagenen Rennstall zu helfen. Gemeinsam mit einem ehrgeizigen Nachwuchsfahrer muss sich Hayes sowohl seiner Vergangenheit als auch dem Druck des modernen Motorsports stellen.