Apples F1-Film als August-Highlight bei Prime Video

Während Apple noch ein Geheimnis daraus macht, wann die massiv beworbene und in den Kinos wohl auch durchaus erfolgreiche Produktion „F1 Der Film“ ins Streaming kommt, kündigt Amazon den Start für den 11. August an. Ein Preis wird bislang allerdings noch nicht genannt, ihr müsst euch beim Kauf der UHD-Version wohl auf 19,99 Euro einstellen. Bis der Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle ohne Mehrkosten über Apple TV+ erhältlich ist, wird wohl noch einige Zeit vergehen.

Amazon hat für August noch mehrere weitere namhafte Kauftitel im Rahmen von Prime Video angekündigt. Der KI-Thriller M3GAN 2.0 soll ebenfalls vom 11. August an erhältlich sein. Ab dem 14. August gibt es die Abenteuerfilme Drachenzähmen leicht gemacht und Saint-Exupéry – Die Geschichte vor dem kleinen Prinzen, gefolgt von Mission: Impossible – The Final Reckoning und Jurassic World: Die Wiedergeburt am 18. August, 28 Years Later ab dem 19. August und Die Legende von Ochi ab dem 21. August.

Ohne Aufpreis können Prime-Abonnenten vom 6. August an die Action-Komödie The Pickup sehen, der Actionfilm The Butterfly startet am 13. August und die vierte Staffel von The Upload wird vom 25. August an laufen.

Neue Kauffilme im August

Ab 11. August

Brad Pitt spielt den früheren Rennfahrer Sonny Hayes, der ein strauchelndes Formel-1-Team unterstützt. Zusammen mit einem jungen Fahrer versucht er, wieder erfolgreich zu werden. Gedreht wurde teils bei echten Grand-Prix-Rennen, was für realistische Motorsport-Szenen sorgt.

Ab 11. August

Die Fortsetzung des Horrorfilms zeigt erneut die gefährliche KI-Puppe M3gan. Diesmal gerät eine andere Familie ins Visier der scheinbar perfekten Maschine, die immer eigenständiger handelt und neue, tödliche Pläne verfolgt. Der Film setzt auf unerwartete Wendungen, bedrohliche Szenen und greift erneut das Thema unkontrollierbarer künstlicher Intelligenz auf.

Ab 14. August

Der Film erzählt das Leben von Antoine de Saint-Exupéry als Pilot und Schriftsteller. Gezeigt werden seine Abenteuer, Abstürze in der Sahara und innere Konflikte, aus denen die Idee für „Der kleine Prinz“ entstand. Pierre Niney übernimmt die Hauptrolle.

Ab 14. August

Die Geschichte von Hicks und dem Drachen Ohnezahn kommt als Realverfilmung ins Kino. Mit aufwendigen Effekten und einer neuen Besetzung wird die Welt von Berk neu dargestellt. Im Mittelpunkt stehen weiterhin Freundschaft und Mut.

Ab 18. August

Tom Cruise übernimmt ein letztes Mal die Rolle des Ethan Hunt. Im Finale der Reihe muss er eine weltweite Bedrohung stoppen und sich zugleich Verrat im eigenen Team stellen. Unterstützt wird er dabei von Rebecca Ferguson, Simon Pegg und Hayley Atwell. Der Film bietet actionreiche Stunts und einen emotionalen Abschluss der Serie.

Ab 18. August

Viele Jahre nach den Ereignissen von Jurassic Park leben Dinosaurier frei unter Menschen. Eine neue Generation, darunter Justice Smith und DeWanda Wise, versucht inmitten wissenschaftlicher und ethischer Konflikte ein Gleichgewicht zu finden. Jurassic World Rebirth kombiniert aufwendige Effekte mit einer neuen Handlung.

Ab 19. August

Regisseur Danny Boyle führt das düstere Zombie-Universum weiter: 28 Jahre nach dem Ausbruch des Wut-Virus scheint das Leben in Großbritannien zurückgekehrt – doch eine neue Mutation entfesselt erneut Chaos. Cillian Murphy ist wieder mit an Bord. Der Film verknüpft Horror mit einer gesellschaftskritischen Perspektive auf Pandemien, Überwachung und menschliche Resilienz.

Ab 21. August

Ein junges Mädchen entdeckt nach dem Verschwinden ihres Vaters eine Karte, die sie in das magische Reich Ochi führt. Auf ihrer Reise trifft sie auf Fabelwesen und alte Legenden. Der Film kombiniert Märchenelemente mit moderner Erzählweise, Willem Dafoe spielt eine Nebenrolle.