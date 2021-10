HEIC in JPG umwandeln: Kostenlose Mac-App konvertiert

Die kostenfreie Drag-and-Drop-Anwendung von Sindre Sorhus erledigt ihre Aufgabe jedoch so simpel und zuverlässig, dass diese in eurem Programme-Ordner nicht fehlen sollte. In den Einstellungen der Applikation lässt sich wählen ob Bilder in das JPG- oder PNG-Format umgewandelt werden sollen, zudem lässt sich die Bildqualität bei der Auswahl des JGP-Formates beeinflussen.

Insert

You are going to send email to