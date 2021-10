Unleashed!: Apples Mac-Event steigt am 18. Oktober

Apples amtierender Marketing-Chef, Greg Joswiak, hat den Termin vor wenigen Minuten selbst bekanntgegeben: Das zweite Apple-Event in diesem Herbst wird am 18. Oktober, also am kommenden Montag, über die Bühne gehen.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Die Veranstaltung trägt den Titel „Unleashed!“ Und deutet damit an, was die Community seit Monaten herbeisehnt: Apple wird den Mac von der Leine lassen und den im Mac mini, im kleinen iMac, im MacBook Pro 13-Zoll und im MacBook Air verbauten M1-Chip einen weiteren Prozessor aus eigener Produktion an die Seite stellen, der sich um die bislang noch nicht überarbeitete Macs kümmern wird.

Neuer M1X- oder M2-Prozessor?

Auf welche Nomenklatur sich Apple dabei einlassen wird, bleibt abzuwarten. Möglich wäre sowohl die Präsentation eines M1X-Prozessors, als auch die Vorstellung eines neuen M2.

Gerüchteweise erwartet uns die Präsentation eines neuen MacBook Pro 16-Zoll, das erstmals seit 2016 auch wieder auf ein komplett runderneuertes Gehäuse setzen mit zusätzlichen Ports setzen dürfte. Erwartet wird zudem, dass Apple auf die TouchBar verzichtet und dem großen MacBook Pro wieder echte Funktionstasten spendiert.

Zudem könnte der farbige iMac 24-Zoll einen großen Bruder an die Seite gestellt bekommen, der das Erbe des iMac Pro antreten würde und sich, vielleicht mit einem größeren Display ausgestattet, an Anwender und Anwenderinnen richtet, denen der iMac 24-Zoll zu wenig, der teure Mac pro aber zu viel „Wums“ hat.

Ungewöhnlicher Termin

Die Terminplanung ist untypisch für Apple. Hatte sich Cupertino bislang doch vor allem auf den Dienstag und den Mittwoch konzentriert. Möglich ist, dass Apple der Google-Präsentation des Pixel 6 am kommenden Dienstag zuvorkommen wollte.

Das Video-Event wird erneut um 19 Uhr deutscher Zeit im Live-Stream bereitstehen. Die Möglichkeit erste Vorbestellungen abzusetzen, könnte bereits am kommenden Freitag bestehen.