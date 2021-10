Philips Hue 2021: Die Portfolio-Neuheiten starten in den Markt

Anfang September kündigte das für die Geschicke der smarten Beleuchtungslösung zuständige Unternehmen Signify nicht nur die bevorstehenden Zusammenarbeit mit dem Streaming-Anbieter Spotify, sondern auch die umfangreiche Vergrößerung des „Philips Hue“-Produktportfolios an.

Viele der vorgestellten Neuzugänge sind nach ihrem offiziellen Marktstart am gestrigen Dienstag jetzt zur Online-Bestellung verfügbar und erweitern das Angebot an HomeKit-kompatiblen Lampen und Lichtern.

Neue Filament-Leuchten

Eine Reihe neuer Filament-Leuchten versprechen „angenehmes, warmweißes Licht im Vintage-Design“ und sind sowohl in Kerzenform als auch in Edison, Globe oder Standard-Ausführung erhältlich.

Hellere Philips Hue Lampen

Die Philips Hue-Klassiker in den Ausführungen White Ambiance sowie White and Color Ambiance sind fortan auch in Varianten mit 1.100 und 1.600 Lumen erhältlich.

Neuzugänge für die Gradient-Familie

In der Produktfamilie der Gradient-Leuchten, mit denen nahtlose Lichtverläufe realisiert werden können, stellen sich ein neuer 2-Meter-Lightstrip mit einer 1-Meter-Erweiterung sowie die Philips Hue Play Gradient Light Tube in weiß und schwarz und in zwei Längen (75 cm und 125 cm) vor.

Zudem starten die Signe Steh- und Tischleuchten in den Markt, die ebenfalls der Gradient-Familie zuzurechnen sind und beide in schwarz und weiß angeboten werden.

Wo bereits gelistet haben wir die neuen Lampen-Typen direkt verlinkt. Artikel die noch mit dem Zusatz „Derzeit nicht verfügbar“ ausgezeichnet sind, sollten in den kommenden Tagen umspringen. Ebenfalls neu gelistet sind: