HBO Max startet Anfang 2026 in Deutschland

HBO Max steht kurz vor dem Start in einem der größten europäischen Streamingmärkte. Ab Anfang 2026 will Warner Bros. Discovery den Dienst auch in Deutschland anbieten und damit den nächsten Schritt seiner internationalen Wachstumsstrategie umsetzen.

Deutschland-Start Anfang 2026

Nach der für Juli geplanten Einführung in zwölf weiteren Ländern – darunter Island, Malta und Estland – soll der deutsche Markt Anfang 2026 folgen. Das bestätigte der US-Konzern im Rahmen seiner Kommunikation zur weltweiten Verfügbarkeit des Streaming-Dienstes. Neben Deutschland sind auch Markteintritte in Italien und Großbritannien vorgesehen.

Inhaltlich verspricht der Anbieter einen Mix aus bekannten HBO-Serien, Filmen von Warner Bros. und Formaten von Discovery. Auch Max Originals sollen verfügbar sein. Zu den angekündigten Titeln zählen unter anderem neue Staffeln von „The Last of Us“, „The White Lotus“ und „Peacemaker“. Darüber hinaus sollen künftig auch Sportübertragungen angeboten werden. Die Rechte variieren jedoch je nach Land – hierzulande dürfte vor alle Sky weiterhin viele der publikumsträchtigen Sportereignisse übertragen.

Niederlande zeigt mögliche Preisgestaltung

Welche Preise in Deutschland gelten werden, ist noch nicht offiziell bekannt. Ein Blick in die Niederlande gibt jedoch einen ersten Hinweis auf die mögliche Preisstruktur. Dort bietet HBO Max derzeit drei Tarifmodelle an. Das günstigste Paket kostet 5,99 Euro im Monat und enthält Werbung. Für 9,99 Euro monatlich erhalten Kunden ein werbefreies Abo mit Full-HD-Qualität und bis zu 30 Offline-Downloads. Wer auf 4K-Wiedergabe, Dolby Atmos und bis zu 100 Downloads Wert legt, zahlt 13,99 Euro im Monat. Alle drei Optionen lassen sich auch zum vergünstigten Jahrespreis buchen.

Die Tarife erlauben paralleles Streaming auf zwei beziehungsweise vier Geräten. Technisch wird der Dienst unter anderem über die Webseite des Anbieters, Smart-TVs und gängige App-Stores unterstützt.

Markteinführung folgt globalem Wachstumskurs

Die deutsche Einführung von HBO Max reiht sich in eine Serie internationaler Expansionen ein. Allein im ersten Quartal 2025 konnte Warner Bros. Discovery laut eigenen Angaben über fünf Millionen neue Streaming-Abonnenten gewinnen. Insgesamt zählt der Dienst aktuell mehr als 122 Millionen Nutzer weltweit. Die bevorstehende Einführung in großen Märkten wie Deutschland dürfte diesen Trend weiter verstärken.