Vodafone GigaTV: Jetzt im Browser verfügbar, „Home Sound“-Box neu

Vodafone erweitert sein GigaTV-Angebot und macht es künftig auch im Webbrowser verfügbar. Damit ist das klassische Fernsehen nun nicht mehr nur auf Set-Top-Boxen und Apps beschränkt, sondern lässt sich ab sofort auch direkt am Computerbildschirm verfolgen. Zahlende Kunden können das Live-TV-Angebot über die Adresse tv.vodafone.de aufrufen, benötigen dafür lediglich ihre GigaTV-Zugangsdaten. Die Inhalte stehen in HD-Qualität zur Verfügung.

GigaTV ist Vodafones zentrale Plattform für Fernsehen über Kabel oder Internet. Neben einem klassischen Programmpaket umfasst das Angebot auch Mediatheken, Streamingdienste und eine Video-on-Demand-Auswahl.

Das Basispaket bietet Zugang zu 87 TV-Sendern in Standardauflösung sowie 57 Sendern in HD. In den ersten sechs Vertragsmonaten kostet GigaTV 9,99 Euro pro Monat, ab dem siebten Monat liegt der Preis bei 14,99 Euro. Ein reines App-Angebot für die Nutzung auf mobilen Geräten steht separat für monatlich 9,99 Euro bereit.

Neue Sender ergänzen das Angebot

Neben dem neuen Webzugang integriert Vodafone auch erstmals sogenannte Fast-Channels. Dabei handelt es sich um kostenfreie, werbefinanzierte Spartensender, die über das Internet gestreamt werden. Diese Fast-Sender (kurz für “Free Ad-Supported Streaming TV”) versuchen gezielt bestimmte Interessen zu bedienen.

Zum Start umfasst das neue Angebot sieben Kanäle, darunter „World of Free Sports“ für Outdoor- und Actionsport, „Filmgold“ mit klassischen Filmproduktionen, sowie Spartenkanäle wie „Stars in Gefahr“, „Comedy & Shows“ oder „Love the Planet“.

„Home Sound“-Box neu

Die Fast-Channels sind mit den Geräten GigaTV Home und GigaTV Home Sound empfangbar. Letztere vereint erstmals Kabel- und Internet-TV in einem Gehäuse und verfügt über integrierte Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Unterstützung. Die Buchung der „Home Sound“-Box erhöht den Monatspreis jedoch von 14,99 Euro auf 19,99 Euro.

Wer zusätzliche Inhalte in HD sehen möchte, kann das kostenpflichtige Paket Vodafone Premium für monatlich fünf Euro buchen.