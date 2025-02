„Großartiges Treffen“: Tim Cook wurde von Donald Trump empfangen

Der US-Präsident Donald Trump hat gestern Tim Cook empfangen. Beim Besuch des Apple-Chefs im Weißen Haus dürften in erster Linie die von Trump verhängten Strafzölle gegen China Thema gewesen sein. Darüber hinaus kann man davon ausgehen, dass sich Trump und Cook auch bezüglich Apples Problemen mit der Europäischen Union ausgetauscht haben.

Details zu dem Gespräch wurden auf offiziellem Weg nicht bekannt. Cook hat im Anschluss an seinen rund 45 Minuten währenden Besuch lediglich gegenüber Medienvertretern verlauten lassen, dass er ein „großartiges Treffen“ mit dem Präsidenten gehabt habe.

FOX Business Cameras caught Apple CEO Tim Cook on asking into the White House about 10 minutes ago. #Apple #WhiteHouse pic.twitter.com/CONgQhI3bG — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) February 20, 2025

Der Apple-Chef hat bereits im Vorfeld der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten deutlich gezeigt, wie viel ihm an einem guten Verhältnis mit der neuen Regierung gelegen ist. Cook hatte sich bereits im Oktober bei Trump über die seiner Meinung nach ungerechte Behandlung Apples durch die EU beschwert und sich später mit einer Millionenspende an der Amtseinführung von Trump beteiligt sowie dieser Veranstaltung in erster Reihe beigewohnt hat.

Die ersten Früchte seines Engagements konnte der Apple-Chef dann auch schnell ernten. Nur wenige Tage später hat der US-Präsident das Vorgehen der EU gegen Unternehmen wie Apple und Google bei seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos kritisiert.

Cook will Ausnahmeregelung für Apple erreichen

Jetzt dürfte Tim Cook großes Interesse daran haben, dass Apple im Handelskonflikt mit China so weit wie möglich außen vor bleibt. Die von Trump geplanten Zölle auf in China produzierte Waren dürften sich auch auf Apple auswirken, sofern Cook hier auf diplomatischem Weg nichts erreichen kann. Dies hat, soweit bekannt, bereits während Trumps erster Amtszeit geklappt, als ein Teil der Apple-Produkte von bestimmten Importzöllen ausgenommen wurde.

Apple ist zwar bemüht, die Produktion seiner Geräte zunehmend in andere Länder wie Taiwan oder Indien zu verlagern, bis auf Weiteres bleibt China jedoch das wichtigste Produktionsland für das Unternehmen.

Der Computerhersteller Acer hat bereits angekündigt, dass sich die Preise für seine Geräte in den USA um zehn Prozent erhöhen werden.