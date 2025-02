YouTube Premium Lite soll nun endgültig nach Deutschland kommen

Der offizielle Start von YouTube Premium Lite in Deutschland scheint nun endgültig vor der Tür zu stehen. Dem Vernehmen nach bereitet YouTube die Einführung des Angebots neben Deutschland auch in den USA, in Australien und Thailand vor. Den Link oben könnt ihr unabhängig von einer offiziellen Ankündigung auf gut Glück klicken, denn YouTube testet sein Lite-Angebot hierzulande schon seit geraumer Zeit – allerdings wird die Verfügbarkeit stets nur für ausgewählte Kunden angezeigt. Dies sollte sich nun jedoch zeitnah ändern.

Die Meldung über die bevorstehende Produkteinführung kommt vom Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg, der sich diesbezüglich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft. Offiziell will sich die YouTube-Mutter Google bislang nicht konkret äußern. Auf eine Anfrage des Magazins The Verge hin wurde der Sachverhalt zumindest nicht abgestritten, allerdings auch nur ausweichend mit den Worten man hoffe, dieses Angebot bald schon auf weitere Nutzer auszuweiten, beantwortet.

Die aktuelle Aussage von Google ist ein ganzes Stück konkreter, als die Antwort von Google, die wir diesbezüglich vor anderthalb Jahren von YouTube erhalten haben. Damals wurde zwar die testweise Verfügbarkeit für ausgewählte Nutzer bestätigt, von einer bevorstehenden Einführung war jedoch noch gar keine Rede.

Günstiges Werbefrei-Abo ohne Musik

YouTube Premium Lite bietet die seit Jahren von Nutzern der Videoplattform geforderte Möglichkeit, gegen eine verträgliche Monatsgebühr werbefrei auf das Video-Angebot zugreifen zu können.

Etwas Vergleichbares gibt es zwar schon mit YouTube Premium, hier wird allerdings der hohe Preis kritisiert. YouTube Premium beinhaltet für 12,99 Euro im Monat auch den Zugriff auf das Musikangebot des Dienstes, worauf viele Nutzer für einen besseren Preis gerne verzichten würden.

Mit YouTube Premium Lite, das im Rahmen der Testphase hierzulande für 6,99 Euro angeboten wird, werden nur noch in Musikvideos Werbeunterbrechungen angezeigt. Darüber hinaus ist in diesem Preis auch die Nutzung von YouTube Music sowie die Hintergrundwiedergabe und die Möglichkeit, Inhalte zur Offline-Nutzung herunterzuladen, nicht enthalten.