Tim Cook gratuliert Donald Trump: Bestplatz zur Amtseinführung

Zur Amtseinfuhrung des US-Präsidenten Donald J. Trump am Montag haben sich zahlreiche prominente Vertreter der Technologiebranche in Washington eingefunden. Darunter befanden sich neben dem engen Trump-Vertrauten Elon Musk (Tesla), auch Apple-Chef Tim Cook, Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google), und Sam Altman (OpenAI).

Congratulations to President @realDonaldTrump and Vice President @JDVance on Inauguration Day. We look forward to working with the administration to drive continued innovation and jobs for future growth across our great nation.

— Tim Cook (@tim_cook) January 20, 2025