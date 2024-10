Trump: Tim Cook hat sich bei mir über die EU beschwert

Donald Trump spannt Apple in seine Wahlkampfaktivitäten ein und lässt verlauten, dass Tim Cook ihn angerufen habe, um mit ihm über die von der EU geforderten Steuernachzahlungen zu sprechen.

Zur Erinnerung: Der Europäische Gerichtshof hat im vergangenen Monat einen Schlussstrich unter die seit Jahren währenden Streitigkeiten um Apples Steuerzahlungen in Irland gezogen. Damit steht nun unwiderruflich fest, dass Apple in Europa Steuergelder in Höhe von 15 Milliarden Euro nachzahlen muss.

Vor den Karren gespannt

Auf die aktuellen Aussagen Trumps macht das Magazin The Verge aufmerksam. Trump war Interviewgast im Podcast des Unternehmers und Autoren Patrick Bet-David und hat dort ausführlich über ein kurz zuvor erfolgtes Telefonat mit dem Apple-Chef berichtet. Solange sich Tim Cook nicht gegenteilig äußert, muss man wohl davon ausgehen, dass dieses Gespräch tatsächlich stattgefunden hat.

Trump zufolge hat ihn Tim Cook „zwei oder drei Stunden“ vor der Aufzeichnung des Interviews angerufen, um ihn auf die von der EU geforderte Strafzahlung anzusprechen. Trump ergänzt hier, dass die EU Apple zudem wegen wettbewerbsrechtlicher Vergehen zu einer weiteren Geldstrafe in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar verdonnert hat. Cook habe in diesem Zusammenhang die – so Trump – interessante Bemerkung gemacht, dass die EU mit diesen Geldern ihr Unternehmen finanziert, mit diesem Begriff sei Europa gemeint gewesen.

Trump will „Unternehmen vor EU schützen“

Trump habe dem Apple-Chef daraufhin versichert, dass er nicht zulassen werde, dass die EU amerikanische Unternehmen ausnützt. Allerdings müsse er hierfür natürlich zunächst einmal gewählt werden.

Neben Tim Cook haben zwar auch schon die Chefs von anderen führenden Technikkonzernen mit Trump gesprochen. Dennoch dürfte es Cook nicht sonderlich gut gefallen, wenn Trump ihn auf diese Weise in seinen Wahlkampf einspannt – ganz egal, warum und wie oft er mit dem amerikanischen Präsidentschaftskandidaten telefoniert hat.