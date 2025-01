Tim Cook: Millionenspende für Trumps Amtseinführung

Apple-Chef Tim Cook wird eine persönliche Spende in Höhe von einer Million US-Dollar an das Komitee zur Amtseinführung von Präsident Donald Trump leisten. Dies berichtet das US-Nachrichtenportal AXIOS unter Berufung auf Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind.

Apple selbst überweist kein Geld

Die Spende steht offenbar im Zusammenhang mit Cooks wiederholtem Engagement für den politischen Dialog mit beiden großen Parteien in den USA. Cook, soll die Amtseinführung als bedeutende nationale Tradition betrachten und sich zu einer finanziellen Unterstützung entschlossen haben. Apple selbst wird nach aktuellem Stand keine separate Spende leisten.

Cook pflegt bereits seit Trumps erster Amtszeit einen direkten Austausch mit dem damaligen Präsidenten. Beide trafen sich mehrfach, unter anderem bei einem Abendessen im privaten Club Mar-a-Lago. In der Vergangenheit begleitete Cook Trump bei einem Besuch in einer Produktionsstätte von Apple in Austin, Texas.

Mit seiner Spende reiht sich Cook in eine Gruppe hochrangiger Führungskräfte und Unternehmen ein, die finanzielle Unterstützung für die Feierlichkeiten zugesagt haben. Auch andere Technologiekonzerne wie Amazon, Meta und Uber sowie Finanzinstitute wie Goldman Sachs und Bank of America haben jeweils Beiträge in Millionenhöhe angekündigt.

Sorge vor Import-Zöllen

Kritiker sehen in den Spendenversprechen großer Unternehmen die Möglichkeit, Einfluss auf die neue Regierung zu nehmen oder bestehende Beziehungen zu festigen. Befürworter hingegen argumentieren, dass solche Beiträge Ausdruck von Dialogbereitschaft und wirtschaftlicher Verantwortung seien.

Dass es sich für Apple durchaus auszahlen kann, nicht den Konflikt mit Trump zu suchen, liegt vor dem Hintergrund der angekündigten Importzölle auf Waren aus China auf der Hand. Sollte Trump die Import-Abgaben wirklich durchsetzen, dürften Unternehmen wie Apple darauf hinarbeiten, Ausnahmen für die eigenen Importe zu erwirken.

2019: Donald Trump und Tim Cook in Texas