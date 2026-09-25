Gratis-Konten im Visier: Dropbox verschärft Inaktivitäts-Regeln

Der Cloud-Speicher-Dienst Dropbox zieht die Daumenschrauben bei kostenlosen Konten weiter an. Mit neuen Nutzungsbedingungen verkürzt der Cloud-Anbieter die Frist, nach der inaktive Gratis-Accounts gekündigt werden können. Die neuen Richtlinien gelten ab dem 1. Januar 2027, die aktuellen lassen sich hier nachlesen.

Bislang behielt sich Dropbox vor, kostenlose Konten zu schließen, wenn zwölf Monate lang kein Zugriff erfolgt war. Künftig reichen dafür bereits sechs Monate. Die Frist wird damit halbiert. Zahlende Nutzer sind von dieser speziellen Inaktivitätsregel nicht betroffen.

Vor einer Sperrung oder Kündigung will Dropbox die Betroffenen weiterhin informieren und ihnen Gelegenheit geben, wieder auf das Konto zuzugreifen beziehungsweise ihre Daten zu exportieren. Wer Dropbox lediglich gelegentlich als kostenlosen Ablageort nutzt, sollte künftig also regelmäßiger vorbeischauen.

Mehrere Konten können gemeinsam betroffen sein

Parallel verschärft Dropbox die Regeln für Nutzer, die mehrere Konten unter derselben E-Mail-Adresse führen. Teams und andere Workspaces gelten zwar weiterhin als eigenständige Konten. Maßnahmen gegen einen Zugang können künftig jedoch auch die übrigen Accounts betreffen.

Wird ein Konto gesperrt oder gekündigt, behält sich Dropbox ausdrücklich vor, die Maßnahme auf weitere Zugänge mit derselben Mailadresse auszudehnen. Bei geschäftlichen Adressen erhält zudem Dropbox selbst mehr Handlungsspielraum. Der Anbieter kann Nutzer dazu verpflichten, in ein Dropbox-Team zu wechseln oder eine private E-Mail-Adresse zu hinterlegen.

Privatnutzer verlieren weitere Spielräume

Die Änderung reiht sich in mehrere Einschnitte der vergangenen Monate ein. Im vergangenen Jahr hat Dropbox zunächst seinen Passwortmanager eingestellt und kurz darauf auch die Mac-, iPhone- und iPad-Apps von Dropbox Paper gestrichen.

Die aktuellen Dropbox-Preise

Auch beim klassischen Dateiabgleich werden die Alternativen kleiner. Der schlanke Open-Source-Client Maestral war insbesondere für Nutzer des kostenlosen Basic-Tarifs interessant, weil er nicht auf das Drei-Geräte-Limit der offiziellen Dropbox-App angerechnet wurde. Inzwischen steht jedoch fest, dass Maestral nicht mehr weiterentwickelt wird. Wer dauerhaft bei Dropbox bleiben möchte, dürfte damit künftig häufiger beim offiziellen Client landen.

Damit entwickelt sich Dropbox weiter in Richtung Unternehmensangebot. Mehrere Zusatzdienste für Privatnutzer wurden zurückgefahren, alternative Nutzungsmöglichkeiten fallen weg und die neuen AGB nehmen nun auch inaktive Gratis-Konten früher ins Visier. Zusätzlich steigt das Mindestalter auf 18 Jahre. Zur Durchsetzung darf Dropbox auch Altersinformationen von Drittanbietern wie App Stores heranziehen.