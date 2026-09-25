Googlebooks starten: Mehr MacBook Air als MacBook Neo

Als Google im Frühjahr erstmals das Googlebook ankündigte, haben wir die neue Notebook-Kategorie noch als Konkurrenten zum MacBook Neo eingeordnet. Zum Verkaufsstart müssen wir diesen Vergleich etwas korrigieren: Mit Preisen ab 1.199 Euro, mindestens 16 GB Arbeitsspeicher und hochwertigen Touchscreens spielen die ersten Googlebooks eine Klasse höher und treten eher gegen Apples MacBook Air an.

Google bringt dabei nicht einfach ein eigenes Notebook auf den Markt. Acer, ASUS, HP und Lenovo bieten zum Deutschlandstart eigene Modelle an, Dell gehört international ebenfalls zum Aufgebot. Das günstigste deutsche Modell ist das HP Googlebook 14 für 1.199 Euro mit Snapdragon X Elite, 16 GB RAM, 512 GB SSD und einem 14 Zoll großen 3K-OLED-Touchscreen. Acer startet bei 1.249 Euro, Lenovo bei 1.379 Euro und ASUS bei 1.399 Euro.

Android und ChromeOS wachsen zusammen

Interessanter als die Hardware ist das neue Googlebook OS. Die technische Grundlage stammt von Android, während Google die Desktop-Funktionen von ChromeOS übernimmt. Entsprechend gibt es einen vollwertigen Chrome-Browser mit Erweiterungen und direkten Zugriff auf den Play Store. Android-Apps laufen nativ auf dem Laptop und müssen nicht wie bislang bei ChromeOS in einer zusätzlichen Schicht ausgeführt werden.

Google setzt zudem stark auf Gemini. Der „Magische Pointer“ holt die KI direkt an die aktuelle Position des Mauszeigers und kann beispielsweise Inhalte analysieren oder Termine aus Webseiten in den Kalender übernehmen. „Klartext“ macht aus eingesprochenen Gedanken strukturierte Texte. Eigene per Prompt erstellte Widgets sind ebenfalls vorgesehen, starten allerdings zunächst nur in englischer Sprache in ausgewählten Ländern.

Das Android-Smartphone wird Teil des Laptops

Besonders deutlich orientiert sich Google beim Zusammenspiel mehrerer Geräte an Apples Ökosystem. Mit „Weiter auf“ lässt sich eine auf dem Android-Smartphone begonnene Aufgabe auf dem Googlebook fortsetzen. Der Dateimanager greift direkt auf Dateien des Telefons zu und über „Meine Apps streamen“ können Smartphone-Apps in einem Fenster auf dem Notebook bedient werden.

Benachrichtigungen werden ebenfalls synchronisiert. Voraussetzung für die engeren Verbindungsfunktionen ist allerdings ein Smartphone mit Android 17 oder neuer. Google verspricht für Googlebook OS im Gegenzug bis zu zehn Jahre Updates und regelmäßige Feature Drops.

Beim App-Angebot bleibt abzuwarten, wie schnell Google tatsächlich zur klassischen Desktop-Konkurrenz aufschließt. Zwar stehen Photoshop, Lightroom, CapCut und zahlreiche weitere Android-Anwendungen bereit. Es handelt sich dabei aber nicht automatisch um denselben Funktionsumfang, den professionelle Nutzer von den vollständigen macOS- und Windows-Versionen gewohnt sind. Gerade hier besitzt das MacBook weiterhin einen erheblichen Vorsprung.

Preislich eher MacBook Air als Neo

Der Vergleich mit Apples MacBook-Portfolio ist inzwischen sehr gut möglich. Das MacBook Neo startet nach Apples Preiserhöhung bei 799 Euro und bietet dafür A18 Pro, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD. Das Googlebook beginnt 400 Euro darüber, liefert dafür bereits 16 GB RAM, 512 GB Speicher und bei nahezu allen deutschen Modellen einen hochauflösenden OLED-Touchscreen.

Näher liegt deshalb das MacBook Air. Apples M5-Modell kostet aktuell mindestens 1.399 Euro und kommt ebenfalls mit 16 GB RAM und 512 GB SSD. Dafür bietet es den deutlich leistungsfähigeren M5, die etablierte macOS-Softwarebasis und eine angegebene Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Touchscreens gibt es bei Apple weiterhin nicht.

Google geht somit weniger über den Preis als über Android-Integration, Touch-Bedienung und Gemini auf Kundenfang. Zwölf Monate Google AI Pro mit 5 TB Cloudspeicher sind bei allen Geräten enthalten. Danach verlängert sich das Abo ohne Kündigung für derzeit 21,99 Euro monatlich. Die ersten Googlebooks kommen am 5. Oktober in Deutschland in den Handel.