Maestral: Dropbox-Synchronisation ohne Gerätelimit für Basic-Nutzer

Mit der neuen Version 1.9.5, dem ersten Update seit Mitte 2024, dürfte das Maestral-Projekt erneut in den Fokus von Mac-Nutzern rücken, die eine schlanke Alternative zur offiziellen Dropbox-App suchen. Die Open-Source-Anwendung ermöglicht den Abgleich von Dropbox-Dateien, verzichtet dabei jedoch auf erweiterte Zusatzfunktionen wie Teamverwaltung oder die Konfiguration von Freigaben.

Alternative für ressourcenschonende Nutzung

Wer lediglich Dateien synchronisieren möchte, erhält mit Maestral eine ressourcenschonende Lösung, die deutlich weniger Speicher benötigt und auf Wunsch auch ohne grafische Oberfläche betrieben werden kann.

Ein entscheidender Vorteil ergibt sich insbesondere für Nutzerinnen und Nutzer des kostenlosen Dropbox-Basic-Tarifs. Dieser beschränkt die Nutzung der offiziellen App auf drei Geräte pro Konto. Maestral-Rechner jedoch zählen nicht zu diesem Limit. Macs, auf denen der alternative Client installiert ist, können ohne Einfluss auf die maximale Geräteanzahl mit dem eigenen Dropbox-Konto verknüpft werden. Dies eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für Nutzer, die Dropbox auf mehreren Rechnern einsetzen wollen, ohne auf kostenpflichtige Tarife umzusteigen.

Aktuelle Änderungen und neue Oberfläche

Mit Version 1.9.5 wurde die App weiterentwickelt. Die Benutzeroberfläche wurde an das neue „Liquid Glass“-Design von macOS 26 Tahoe angepasst, was für eine nahtlose visuelle Integration sorgt. Zudem wurde das Dropbox-SDK aktualisiert, um zukünftige Zertifikatsänderungen zu unterstützen. Auch das Verhalten bei der Arbeit mit freigegebenen Ordnern wurde verbessert: Beim Versuch, einen freigegebenen Ordner in einen Familienordner zu verschieben, erscheint nun eine erklärende Meldung.

Bereits in den vorhergehenden 1.9er-Versionen hatte Maestral mehrere technische Verbesserungen erhalten. Darunter fällt die Unterstützung für Python 3.12 sowie die Möglichkeit, mehrere Verzeichnisse gleichzeitig von der Synchronisation auszuschließen oder einzubinden. Wichtig bleibt: Die gleichzeitige Nutzung der offiziellen Dropbox-App und Maestral auf demselben Gerät wird nicht empfohlen.