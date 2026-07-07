Den Dropbox-Client Maestral haben wir über mehrere Jahre hinweg begleitet und regelmäßig als eine der besten Standard-Apps für den Mac empfohlen. Auf kurz oder lang werden wir wohl wieder zur Standard-Anwendung von Dropbox zurückkehren oder eine neue Alternative finden müssen. Maestral wird nicht mehr weiterentwickelt.

Der Entwickler von Maestral hat mitgeteilt, dass die App nicht mehr weiterentwickelt und auch nicht mehr aktiv betreut wird. Die Anwendung werde sich noch so lange verwenden lassen, bis die damit verbundenen Zertifikate auslaufen. Die Arbeit an der App sei zwar eine spannende Herausforderung gewesen, inzwischen fehle ihm jedoch die Zeit für die Weiterentwicklung. Zudem nutze er Dropbox selbst nicht mehr.

Auf die vage Aussage, die App könne auf unbestimmte Zeit weiter genutzt werden, sollte man sich allerdings nicht verlassen. Insbesondere, wenn man mit wichtigen Daten zu tun hat, ist es eher nicht zu empfehlen, sich auf eine App zu verlassen, die keine Fehlerbehebungen oder sonstige Updates mehr zu erwarten hat.

Zurück zum offiziellen Dropbox-Client

Nutzern von Maestral bleibt in der Folge nicht viel anderes übrig, als zum regulären Dropbox-Client zu wechseln, wenn sie den Cloud-Speicherdienst weiterhin verwenden wollen. Immerhin hat sich die offizielle Dropbox-App seit den ersten Tagen von Maestral ein ganzes Stück verbessert. Wir erinnern uns noch daran, dass die Open-Source-Alternative längst nativ auf Macs mit Apple-Prozessoren lief, als Dropbox noch mit der Ankündigung einer M1-Optimierung befasst war.

Dropbox wird oft aufgrund seiner Standortpolitik kritisiert. So kann man den Speicherort seiner Daten beispielsweise als Privatkunde nicht selbst auswählen. Das Unternehmen profitiert aber bis heute davon, dass es schon seit knapp 20 Jahren Online-Speicherplatz für Dateien anbietet, der sich nahtlos und zuverlässig in macOS integriert.