Dropbox Paper: Mac-Anwendung und mobile Apps werden eingestellt

Der Cloud-Speicher-Anbieter Dropbox stellt die Paper App für iPadOS und iOS zum 9. Oktober 2025 ein. Die Anwendung verschwindet an diesem Tag aus den App Stores. Bereits installierte Versionen erhalten keine Updates mehr und funktionieren danach nur noch eingeschränkt.

Auch die als Beta verteilte Desktop-Anwendung für den Mac wird zum selben Datum eingestellt. Aktive Nutzer sollen am 1. Oktober 2025 eine Erinnerung per E-Mail erhalten.

Dienst bleibt im Browser funktionsfähig

Immerhin: Die Inhalte bleiben erhalten. Paper Dokumente werden weiterhin im eigenen Dropbox Konto gespeichert. Der Zugriff erfolgt künftig ausschließlich über den Browser unter paper.dropbox.com. Dies gilt auch auf iPad und iPhone. Wer unterwegs neue Dokumente anlegen oder vorhandene bearbeiten möchte, muss sich im mobilen Browser anmelden und arbeitet dann direkt in der Weboberfläche.

Dropbox betont, dass die Umstellung lediglich ein Strategiewechsel sei und nicht das Ende von Paper. Der Dienst bleibt voll nutzbar, nur die speziellen Anwendungen wird man fortan nicht mehr pflegen. Für die Zusammenarbeit in Teams ändert sich an den Grundfunktionen wenig. Gemeinsame Dokumente lassen sich weiter verfassen, kommentieren und verwalten.

Start als kollaboratives Schreibwerkzeug

Paper wurde 2016 vorgestellt und damals als kollaborative Arbeitsumgebung für Text, Listen und Notizen positioniert. Der Dienst sollte die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern vereinfachen und kombinierte Bearbeitung, Aufgabenlisten und einfache Formatierungen in einer Oberfläche bündeln. Ergänzend gab es Integrationen für Kalender und externe Inhalte.

Paper zielt weiterhin auf gemeinsames Schreiben im Netz. Der Zugriff erfolgt von nun an jedoch nur noch über den Browser. Dateien liegen unverändert im eigenen Cloudspeicher und lassen sich von dort teilen und organisieren.

Mit der jetzt angekündigten Umstellung stellt Dropbox nach Passwords jetzt das nächste App-Angebot ein.