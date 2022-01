GrandPerspective: Festplatten-Scanner in neuer Ausgabe

GrandPerspective lässt sich sowohl aus dem Mac App Store laden, wo die Applikation zum Unterstützer-Preis von 2,99 Euro angeboten wird, kann aber auch gänzlich kostenlos vom Open-Source-Portal sourceforge.net geladen werden. Version 2.6 versteckt sich hier in diesem Verzeichnis . Über den Mac App Store ist Ausgabe 2.6 noch nicht verfügbar, hier dürfte die neue Version in den kommenden Tagen nachgereicht werden.

Große Dateien lassen sich nach dem recht schnellen Festplatten-Scan der Freeware mit nur einem Blick auf die farbige Rechteck-Repräsentation des App-Hauptfensters erkennen. Hier werden Dateien als kleine Rechtecke abgebildet, deren Größe in Abhängigkeit zum eingenommenen Speicherplatz variiert. Schwebt der Mauszeiger über den Rechtecken, werden Dateien die sich zusammen in einem Verzeichnis befinden zusätzlich durch einen weißen Rahmen markiert.

