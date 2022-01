Deezer integriert ARD-Podcasts für alle Nutzer

Zusammen mit dieser Ankündigung liefert Deezer auch ein paar Zahlen hinsichtlich der aktuellen Podcast-Nutzung. So ist die Zahl der Podcast-Streams auf Deezer in Deutschland 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent gestiegen. Dabei hören Deezer-Nutzer am liebsten Podcasts mit einer Dauer von etwa 20 Minuten und dies ganz besonders gerne abends gegen 23 Uhr.

In Zusammenarbeit mit den neun öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten der ARD präsentiert sich das Podcast-Angebot auf Deezer ab sofort um mehr als 400 ARD-Produktionen erweitert, die sich sich sowohl in Rahmen des Deezer-Free-Zugriffs als auch für Abo-Kunden kostenlos und werbefrei über Deezer abrufen lassen.

