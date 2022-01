Für 69 Milliarden: Microsoft kauft Activision Blizzard

Aktuell plant Microsoft die Neuzugänge von Activision Blizzard in das Game Pass-Portfolio zu integrieren und so von den zahlreichen Spielern zu profitieren, die die Übernahme mitbringt. Derzeit sollen es die Spiele von Activision Blizzard auf 400 Millionen monatlich aktive Zocker bringen. Zum Vergleich: Für Microsofts Game Pass-Abonnement zahlen momentan 25 Millionen Spieler.

Nach der Übernahme wird Microsoft in Sachen Umsatz damit zum drittgrößten Spiele-Produzenten der Welt hinter Tencent und Sony aufsteigen und beliebte Titel wie „Call of Duty“, „Candy Crush“, „Diablo“, „Overwatch“ und „Warcraft“ in das hauseigene Portfolio überführen.

